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Возле Антоновского моста прогремели взрывы, вспыхнул пожар

25 августа 2022, 08:00

Взрывы произошли около 5 часов утра.

Антоновский мост, взрыв
Возле Антоновского моста прогремели взрывы/ скрин

Утром в четверг, 25 августа, в районе Антоновского моста у Херсона были слышны взрывы.

Они прозвучали в 05:00. Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на данные своих корреспондентов.

После взрывов начался пожар.

"В 5 часов утра в Херсоне в районе Антоновского моста были слышны взрывы. Сейчас в той стороне что – то горит", – говорится в сообщении.

Позже в сети появились видео, на которых слышны сильные взрывы, однако локация, где они происходят, не видна.

Официальную информацию от ВСУ об этом событии пока не сообщали.

Позже об ударе по Антоновскому мосту сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он намекнул в Telegram, что удар нанесли воины ВСУ.

"Из ночного и важного. Каховский мост: СТО от ВСУ проводит плановые работы. Антоновский мост – зона ответственности аграрного подразделения специалистов по "хлопку". Продолжение следует", – отметил спикер ОВА.

Удар по Антоновскому мосту
Удар по Антоновскому мосту/ скрин

Напомним, в понедельник, 22 августа, в Херсонской области прогремели взрывы. Появились сообщения, что был удар по Антоновскому мосту после чего якобы "мост разорвало надвое".

Позже стало известно, что силы обороны Украины нанесли удар по Антоновскому мосту в момент, когда по эстакаде двигалась колонна российской автомобильной техники с боеприпасами. Произошла детонация боеприпасов в российских грузовиках, в результате чего получилось повреждение бетонных конструкций. Отремонтировать мост и проехать по нему нельзя.

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