Армия Украины мощно ударила по Антоновскому мосту, когда войска РФ везли боеприпасы – Хлань

Оккупанты больше смогут ездить по Антоновскому мосту - ремонту он не подлежит, - Хлань / Коллаж Соцсети, Вгору

Силы обороны Украины нанесли удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне в момент, когда по эстакаде двигалась колонна российской автомобильной техники с боеприпасами. Удар был настолько мощным, что произошла детонация боеприпасов в российских грузовиках, в результате чего случилось повреждение бетонных конструкций. Мост мог и вовсе окончательно развалиться. Отремонтировать мост и проехать по нему больше нельзя. Об этом рассказал советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

На своей странице в социальной сети Facebook он сообщил о том, что ВСУ ударили по Антоновскому мосту именно тогда, когда по нему ехали оккупанты с боеприпасами. Люди уже звонят и говорят, что не помнят, был ли до этого еще такой инцидент.

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"ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Люди звонят, говорят, что такого еще не помнят", - сказал Хлань.

По его словам, удар был такой силы, что боеприпасы в военных КамАзах российских захватчиков сдетонировали. Результат – повреждение бетонных конструкций. Отремонтировать мост и проехать по нему больше нельзя.

Как подчеркнул Сергей Хлань, свидетели ситуации уже говорят о том, что мост мог окончательно разрушиться.

ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту

В понедельник, 22 августа, произошли взрывы в оккупированных Чернобаевке и Новой Каховке Херсонской области. В социальных сетях публиковали фотоснимки с места "прилета" по Антоновскому мосту. Появлялась информация о том, что эстакада могла быть полностью разрушена.

Пропагандисты РФ, в свою очередь, заявили, что ПВО оккупантов якобы перехватила не менее 10 ракет, летевших по Антоновскому мосту.

В ВСУ фактически подтвердили удар по Антоновскому мосту. Представитель Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в ходе брифинга отметила, что ВСУ напоминают оккупантам "о своем дистанционном присутствии".

"Антоновский мост - одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать, но осознавая, что такая конструкция не может быть залатана ведерком бетона, а требует достаточно существенной ремонтировки и технологических процессов. Именно поэтому мы держим (мост, - ред.) под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии", - подчеркнула Гуменюк.

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