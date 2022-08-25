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Проехал более 5 тысяч км, чтобы умереть: ВСУ ликвидировали земляка Шойгу

25 августа 2022, 07:30

Российский оккупант Долаан Донгак родом из Республики Тыва. О его возрасте и военных регалиях ничего неизвестно. Захватчика похоронили 24 августа в родном селе.

Долаан Донгак
Долаан Донгак нашел свою смерть в Украине / Фото УНИАН, twitter.com/Shtirlitz53

В Украине ликвидирован лейтенант Долаан Донгак. Он был земляком российского министра обороны Сергея Шойгу и проехал более пяти тысяч километров, чтобы пополнить ряды "двухсотых" оккупантов.

Полковник ЗСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал в Twitter фото захватчика.

"Лейтенант Долаан Донгак сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам!" – прокомментировал украинский офицер.

Российский оккупант Долаан Донгак родом из Республики Тыва. Он родился в селе Самагалтай, которое входит в состав Тес-Хемского кожууна. От него до Москвы – 4091 километр, до Украины - 5611 километров. О его возрасте и военных регалиях ничего неизвестно. Не исключено, что оккупант мог окончить военно-инженерный институт Сибирского федерального университета в Красноярске.

Долаан Донгак
Долаан Донгак / Фото twitter.com/Shtirlitz53

В сообществе "Новости с родины Шойгу" заявили, что Донгак Долаан Давидович "погиб во время "спецоперации" в Украине". Захватчика похоронили 24 августа в родном селе.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

Кроме того, бойцы ВСУ в поселке Веселое (Запорожская область) ликвидировали русского оккупанта Сергея Шалунова, который был родом из Ленинградской области страны-агрессора.

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