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ВСУ ликвидировали предателя из Донецка с позывным "Кореец"

17 августа 2022, 08:43

Дмитрий Цхе с позывным "Кореец" был "полковником" оккупационной армии, так называемым начальником противовоздушной обороны "ДНР".

Дмитрий Цхе
Дмитрий Цхе был "полковником" оккупационной армии / Фото ВК

На войне в Украине ликвидирован предатель из Донецка Дмитрий Цхе с позывным "Кореец". Он был "полковником" оккупационной армии, так называемым начальником противовоздушной обороны "ДНР".

Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин посвятил Цхе некролог, назвав его "одним из самых лучших и самых стойких" захватчиков. Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.

Дмитрий Юрьевич Цхе родился в 1976 году в поселке Чаган Семипалатинской области Казахстана. Проживал оккупант в Донецке по адресу Ленинский проспект, дом 146.

В 2017 году он попал в базу "Миротворца" как боевик незаконных вооруженных формирований – "заместитель начальника отдела ПВО" так называемого командования первого армейского корпуса "ДНР".

Дмитрий Юрьевич Цхе попал в базу Миротворца
Дмитрий Юрьевич Цхе попал в базу Миротворца в 2017 году / Фото ВК

Ликвидирован Цхе 12 августа. Гиркин заявил, что "Кореец" воевал под его руководством в 2014 году в Славянске.

"Он возглавлял наиболее результативную мобильную группу ПВО, которая уничтожила не менее трех вертолетов ВСУ из семи сбитых в районе города. После ухода "Грозы" – уже в Донецке – командовал всеми нашими группами ПЗРК", – написал террорист.

ВСУ ликвидировали предателя из Донецка с позывным 'Кореец'

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, мечтавшего лишить нашу страну независимости и присоединить ее к России. Речь идет о солдате оккупационной армии РФ Андрее Чернецове.

Также в Украине ликвидирован контрактник российской армии из 74-й отдельной мотострелковой бригады. "Грузом 200" стал 29-летний Александр Кабаков из Восточной Сибири, который оскорблял Украину и украинцев.

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