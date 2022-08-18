Больше не будет "шалить": ВСУ ликвидировали "добровольца"-оккупанта по фамилии Шалунов

Оккупант Шалунова ликвидировали еще в начале лета / соцсети, УНИАН

Бойцы ВСУ в поселке Веселое (Запорожская область) ликвидировали русского оккупанта Сергея Шалунова, который был родом из Ленинградской области страны-агрессора, России. Об этом в Facebook сообщил известный блогер-расследователь и волонтер InformNapalm Иракли Комахидзе.

Шалунов пошел на войну "добровольцем" и подписал краткосрочный договор с русской армией. Вскоре ‒ получил назначения в одну из мотострелковых частей.

По словам Комахидзе, ликвидирован оккупант Шалунов был, вероятно, еще в начале лета – последняя его активность в соцсети "ВКонтакте" зафиксирована 5 июня.

"Пост не ради некролога, акцент на фото со жмуром 10-летней давности, все – габитусы, стиль одежды, "декорации" говорят о том, что Россия так и зависла в 90-х", – отметил специалист.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, мечтавшего лишить нашу страну независимости и присоединить ее к России. Речь идет о солдате оккупационной армии РФ Андрее Чернецове.

Также в Украине ликвидирован контрактник российской армии из 74-й отдельной мотострелковой бригады. "Грузом 200" стал 29-летний Александр Кабаков из Восточной Сибири, который оскорблял Украину и украинцев.

Другие новости: