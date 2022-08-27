"Только пешком можно пройти": Гиркин начал ныть из-за ударов ВСУ по мостам на Херсонщине

Гиркин начал ныть из-за ударов ВСУ по мостам на Херсонщине/ скрин

Бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) устроил истерику из-за точных разрушительных ударов Вооруженных сил Украины по мостам на временно оккупированной части Херсонщины. Он пожаловался, что теперь украинские воины держат мосты под постоянным огневым контролем, и теперь российские оккупанты не имеют возможности перебрасывать технику.

Об этом террорист написал в своем Telegram. При этом он признал, что Антоновский и Каховский мосты после ударов ВСУ непригодны для использования.

Гиркин заявил, что по Каховскому мосту теперь можно пройти только пешком, отметив, что эту информацию ему кто-то подтвердил.

"Негодность моста до передвижения – мне подтвердили – сегодня (26 августа – ред.) около 13:00 получил новые попадания, которые кто-то снял на гаджет (сам мост разрушить гораздо сложнее, но преодолеть его теперь можно только пешком, наверное)", – написал террорист.

Также Гиркин продолжил ныть из-за того, что российские захватчики сейчас не могут отремонтировать мосты, ведь эти объекты находятся под постоянным огневым контролем украинских воинов. И как только их отремонтируют – защитники Украины разрушат их снова.

После "сеанса нытья на тему мостов" террорист повторил тезис Кремля о том, что оккупанты должны наносить удары по центрам принятия решений в Украине.

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Удары ВСУ по Антоновскому мосту

Напомним, 22 августа в Чернобаевке и Новой Каховке на Херсонщине, которые сейчас находятся под временной оккупацией, прогремели взрывы. В социальных сетях опубликовали снимки локации "прилета" по Антоновскому мосту.

Позже в ОК "Юг" подтвердили удар по Антоновскому мосту. Представительница ОК Наталья Гуменюк отметила, что ВСУ будут держать огневой контроль над эстакадой и постоянно напоминают оккупантам "о своем огневом присутствии".

Новый удар по Антоновскому мосту армия Украины нанесла 25 августа. Силы обороны на юге сообщили, что оккупанты теперь не решаются использовать путепровод или его ремонтировать.

Также сообщалось, что силы обороны Украины огневым ударом прекратили передвижение войск РФ по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области.

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