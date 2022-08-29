Идет детонация: на винзаводе в Херсоне начался "салют" из российских боеприпасов

Взрывы в Херсоне / скриншот

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне прогремел мощный взрыв. Над местным винным заводом виднеется столб дыма.

По информации местных Telegram-каналов, там вспыхнул пожар и слышна детонация.

Судя по всему, украинские защитники продолжают успешно "демилитаризовать" российских оккупантов.

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Взрывы в Херсоне

Утром, 29 августа, во временно оккупированном Херсоне прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, была уничтожена часть, которую использовали военные РФ.

В местных Telegram-каналах сообщают, что было прямое попадание в здание, в котором находились оккупанты.

Отметим, что вооруженные силы Украины наносят точные удары по мостам в Херсонской области, вследствие чего российские войска сталкиваются с серьезными проблемами.

Они не могут перебрасывать значительное количество сил и техники по эстакадам. Враг строит переправы, но украинцы бьют и по ним. Оккупанты истерически подтягивают резервы и находятся под пристальным вниманием.

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