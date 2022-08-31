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ВСУ разгромили 4 пункта управления россиян на юге: 117 оккупантов "пошли к Кобзону"

31 августа 2022, 07:20

Был нанесен точный удар по 4 транспортным артериям – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Из-за повреждений они ограничены в использовании.

Украинские военные, ВСУ
ВСУ разгромили 4 пункта управления россиян на юге/ Генштаб ВСУ

Украинские воины за сутки, 30 августа, нанесли серьезные потери российским захватчикам на юге нашего государства. Ракетно-артиллерийские подразделения украинского войска ударили по четырем пунктам управления вражеских войск.

Кроме этого, были нанесены удары по четырем транспортным артериям, которые использовали российские оккупационные войска – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Вследствие этого сейчас эти мосты максимально ограничены в использовании из-за серьезных повреждений. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Авиация украинских сил 16 раз ударила по вражеским опорным пунктам, складам боеприпасов и районах, где российские захватчики сосредоточили свою живую силу, вооружение и технику.

В результате точных ударов украинских военных, российское захватническое войско потеряло:

  • 117 оккупантов,
  • 9 танков Т-72,
  • 3 реактивных системы залпового огня"Град",
  • самоходную пушку "Гиацинт-С",
  • самоходную гаубицу "Мста-С",
  • 18 единиц авто-бронетехники,
  • 4 склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.

В ОК "Юг" отмечают, что в регионе обстановка стабильно сложная, но контролируемая украинским войсками.

"Продолжается уничтожение вражеских логистических путей, резервов и пунктов управления. Враг в основном деморализован, однако продолжает оказывать сопротивление", – отмечается в сообщении.

Освобождение Херсонской области

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

CNN заявило, что Вооруженные силы Украины 29 августа, смогли отбить из-под российской оккупации сразу четыре села: два села возле Херсона и два – возле Высокополье.

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