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"Вам пора бежать": Зеленский предупредил российских оккупантов

30 августа 2022, 22:24

ВСУ же не остановятся, пока не освободят все территории Украины, сказал президент Украины.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что если россияне не покинут украинские территории, им придется столкнуться с украинскими защитниками.

"Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одной действительно ответственной личности. Потому что это война. И так – на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их до границы. До нашей границы, линия которой не менялась. Оккупанты ее хорошо знают. Если они хотят выжить – для российских военных пришло время бежать. Поезжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций", – сказал президент.

ВСУ же не остановятся, пока не освободят все территории Украины.

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"Если они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине. И это не что-то особенное. Это не что-то такое, что якобы началось. Мы говорим об этом 187 дней", – подчеркнул президент.

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем заявил, что Киев может согласиться на переговоры с Москвой. Однако Кремль должен выполнить условие – вывести свои войска с оккупированных украинских территорий.

22 августа представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры главы Кремля Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, для этого нет "практической платформы". По его словам, Россия ожидает длительной войны против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас ни Украине, ни Европе не выгодно вести переговоры с Россией. По словам чиновника, Москва посчитает диалог "победой" и будет дальше стремиться к захвату территорий. В таком случае военные действия возобновятся спустя определенное время.

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