УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Сколько денег нужно на восстановление Украины: Зеленский назвал невероятную сумму

30 августа 2022, 17:31

Зеленский считает, что сейчас следует сосредоточиться на быстро восстановительных вещах, которые нужно прямо сейчас.

Владимир Зеленский, флаг Украины
Владимир Зеленский / Офис президента Украины, Reuters

Восстановление Украины после окончания полномасштабной войны против России будет стоить 600-800 млрд долларов.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Движению предприятий Франции, прямо сейчас следует сосредоточиться на восстановлении инфраструктуры.

"600-800 миллиардов - это то, что говорили (на Международной конференции по вопросам восстановления Украины - ред.) в Лугано. Сумма была публичная. Говорилось, что мы считаем, что разрушение были таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы", - сказал Зеленский.

Видео дня

При этом он отметил, что сейчас сложно сказать точную цифру, ведь война не закончилась.

Зеленский считает, что сейчас следует сосредоточиться на быстро восстановительных вещах, которые нужно прямо сейчас.

"Я бы сосредоточился сегодня восстановлении инфраструктуры - образовательной инфраструктуры, портовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и жилье для людей, потому что наша задача вернуть людей", - добавил он.

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем заявил, что Киев может согласиться на переговоры с Москвой. Однако Кремль должен выполнить условие – вывести свои войска с оккупированных украинских территорий.

22 августа представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры главы Кремля Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, для этого нет "практической платформы". По его словам, Россия ожидает длительной войны против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас ни Украине, ни Европе не выгодно вести переговоры с Россией. По словам чиновника, Москва посчитает диалог "победой" и будет дальше стремиться к захвату территорий. В таком случае военные действия возобновятся спустя определенное время.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:44

Доллар по 43: эксперт рассказал, чего ждать от курса валют в сентябре

17:44

"Чтобы не забыли, какая я красивая": Леся Никитюк снялась в сияющем образе

17:31

Сколько денег нужно на восстановление Украины: Зеленский назвал невероятную суммуВидео

17:25

После Дауни-младшего в носках "Россия": сестра Кардашьян попала в скандал с видео Красной площади

17:21

От них срывает башню: 4 женщины по знаку зодиака обладают сильной энергетикойВидео

Реклама
17:14

"Всегда первым шел на амбразуру": путинистка Долина затосковала по концертам Кобзона

17:12

Маникюр осень 2022: 5 самых модных вариантов, которые растопят даже самое холодное сердцеФото

16:57

Приметы на 31 августа: какие 2 вещи нужно сделать в последний день лета, чтобы привлечь удачуВидео

16:26

Как нужно правильно носить 1 доллар в кошельке, чтобы водились деньги

16:05

Как избавиться от неприятного запаха в ванной или туалете: самые популярные способы

16:03

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбыВидео

16:01

Войска РФ тихо выйдут, а ВСУ туда зайдут: Жданов назвал сценарии борьбы за КрымВидео

15:54

Самое вкусное и очень полезное варенье из облепихи от простуды: 3 простых рецепта для здоровьяВидео

15:45

Анна Кошмал показала "хороших русских"

15:43

Почему нельзя вырывать седые волосы: есть риск появления залысинВидео

15:32

Использованные чайные пакетики еще пригодятся: зачем их кладут в унитаз и обувь

15:24

8-10 тысяч долларов за пластику: эксперт рассказал, почему похороны Дугиной сочли инсценировкой

15:22

РФ выбросила $65 млн на деревянные HIMARS: СМИ выяснили, как ВСУ перехитрили оккупантовВидео

15:17

Лицемерка Надежда Бабкина спела в оккупированном Луганске на украинском языке

15:15

ВСУ ударили по фешенебельному яхт-клубу в Новой Каховке: там жило командование оккупантов - ХланьВидео

Реклама
15:13

ВСУ взяли оккупантов в кольцо на Харьковщине - перехват ГУРВидео

14:49

"ФСБшники убегали в подштанниках": СМИ выяснили подробности взрыва в гостинице в МелитополеВидео

14:41

Как перетереть масло с мукой в крошку: 4 самых лучших способаВидео

14:21

Поп-король Шредингера: американская журналистка рассказала, почему смерть Майкла Джексона - обман

14:17

Чтобы поссорить Украину и Запад: эксперт рассказал, как Россия использует ликвидацию ДугинойВидео

13:53

Из министра в завхозы: эксперт рассказал, чем занимается отстраненный от должности ШойгуВидео

13:50

После атак Украины Черноморский флот РФ и его авиация на войне стали бесполезными – PoliticoВидео

13:45

На Херсонщине гауляйтера Стремоусова "увековечили" на туалетной бумагеВидео

13:41

Путин Крым не отдаст, но у Украины может появиться шанс вернуть полуостров и без войны – ЖдановВидео

13:27

Раздевали и закапывали в ледяную землю: оккупанты-палачи неделю измывались над украинцем

13:27

Как защититься от радиации в домашних условиях – что делать в первые часы

13:00

ВСУ ликвидировали российского капитана с украинскими корнямиВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 31 августа 2022: Близнецам – семейные проблемы, Стрельцам – долги, Водолеям – вещие сныВидео

12:56

Смеемся - значит не сдаемся: Лига Смеха возвращается на экраны – отныне на телеканале ТЕТ

12:53

Коллаборант Стремоусов сбежал из Херсона в Россию и собрался "спасать Африку"Видео

12:50

Невестка-стриптизерша Тарзана и Королевой показала, как "слазит" с пилона

12:22

Скандал вокруг налоговой Львовской области: в Минфине ждут объяснения налоговиков

12:03

Путин на грани срыва: к нему примчалась бригада скорой помощи

11:51

ВСУ уничтожили расчет Града войск РФ на Херсонщине: часть оккупантов бежала с поля бояВидео

11:44

РФ ударила из артиллерии по центру Харькова: 5 человек погибли, 7 - раненыВидео

Реклама
11:43

Битва за Херсон и перспективы окончания войны: чат с генерал-лейтенантом Игорем Романенко

11:28

Бывший муж запроданки Лорак выгулял новую возлюбленную по центру КиеваВидео

11:01

В Херсоне партизаны подорвали авто "начальника ГИБДД" майора Снешина - СМИВидео

11:00

Если Украина вернет Крым военным путем, Путина в Кремле может заменить сын его соратника – ЖдановВидео

10:56

Страдающая от хронической боли Тышкевич решилась на экстремальное лечение

10:14

Ворвались с оружием, заблокировали доступ в бомбоубежище: СБУ по ошибке пожаловала с обысками на фабрику "Юнайтед Табако"

10:12

Как Украине победить Россию за 6-12 месяцев: генерал США назвал условияВидео

10:00

Миссия МАГАТЭ уже в Украине: оккупанты согласились пустить экспертов на ЗАЭСВидео

09:48

ВСУ получили новое преимущество над войсками России в Херсонской области - разведка БританииВидео

09:34

С 1 сентября! – поздравления, картинки и милые открытки к празднику знаний

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодня
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять