Сколько денег нужно на восстановление Украины: Зеленский назвал невероятную сумму

Владимир Зеленский / Офис президента Украины, Reuters

Восстановление Украины после окончания полномасштабной войны против России будет стоить 600-800 млрд долларов.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Движению предприятий Франции, прямо сейчас следует сосредоточиться на восстановлении инфраструктуры.

"600-800 миллиардов - это то, что говорили (на Международной конференции по вопросам восстановления Украины - ред.) в Лугано. Сумма была публичная. Говорилось, что мы считаем, что разрушение были таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы", - сказал Зеленский.

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При этом он отметил, что сейчас сложно сказать точную цифру, ведь война не закончилась.

Зеленский считает, что сейчас следует сосредоточиться на быстро восстановительных вещах, которые нужно прямо сейчас.

"Я бы сосредоточился сегодня восстановлении инфраструктуры - образовательной инфраструктуры, портовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и жилье для людей, потому что наша задача вернуть людей", - добавил он.

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем заявил, что Киев может согласиться на переговоры с Москвой. Однако Кремль должен выполнить условие – вывести свои войска с оккупированных украинских территорий.

22 августа представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры главы Кремля Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, для этого нет "практической платформы". По его словам, Россия ожидает длительной войны против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас ни Украине, ни Европе не выгодно вести переговоры с Россией. По словам чиновника, Москва посчитает диалог "победой" и будет дальше стремиться к захвату территорий. В таком случае военные действия возобновятся спустя определенное время.

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