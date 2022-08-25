Переговоры с РФ являются невыгодными для Украины и Европы - Подоляк

Переговоры с РФ невыгодны Украине и Европе / коллаж фото ОПУ, Reuters

Переговоры с Россией о прекращении войны невыгодны для Украины и всей Европы. Они приведут лишь к временному перемирию, после которого агрессия со стороны РФ продолжится. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, говорится на сайте президента.

"Соответственно, Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие сейчас будет означать только следующий этап войны через определенное время", - сказал Михаил Подоляк.

В таком случае многие украинцы не захотят возвращаться в Украину и не будут приходить инвестиции.

"Это будет" серая зона", которая нарастает и которая постоянно будет давить на Европу. Европа будет вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы как-то поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - добавил Подоляк.

Он убежден, что Германия и другие страны ЕС считают, что переговоры о мире спровоцируют Россию на более вызывающее поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане.

По его мнению, начинать переговоры с государством-агрессором может тогда, когда произойдет крах последней надежды РФ о победе над Украиной.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем 18 августа заявил, что Украина готова согласиться на переговоры с Россией. Однако условие Киева остается неизменным – Россия должна вывести войска с оккупированных украинских территорий.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 19 августа сказал, что он предложил Владимиру Зеленскому провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Возможным местом проведения переговоров он назвал Турцию. По словам Эрдогана, такую же инициативу он озвучил и в ходе диалога с Путиным в Сочи.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее рассказал о том, что Россия входит в глубокий военно-кадровый кризис. Мобилизацию объявить нельзя, а добровольцев найти сложно. По причине проблем с резервами, считает Подоляк, от Москвы появится еще больше инициатив, направленных на диалог с Киевом.

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