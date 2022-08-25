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Ехал 2 тыс. км, чтобы погибнуть: ВСУ ликвидировали пулеметчика с "символической" для РФ фамилией

25 августа 2022, 12:26

Оккупант уехал в гробу домой в Республику Коми.

Ликвидированный российский оккупант Юрий Зезегов
Ликвидирован российский оккупант Юрий Зезегов/ Facebook Комахидзе

Украинские воины ликвидировали на фронте российского рядового-контрактника, имеющего фамилию, созвучную с символом российского вторжения "Z" – Юрия Зезегова.

Российский захватчик так хотел воевать против ВСУ, что преодолел для этого аж более 2,2 тысячи километров – приехал из села Усть-Кулом Республики Коми. О его гибели сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

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Известно, что 46-летний Зезегов служил по контракту пулеметчиком стрелкового отделения в российской оккупационной армии.

На родине оккупанта подтвердили его гибель и отметили, что он умер от полученных на фронте ран в больнице Луганска.

Ликвидированный российский оккупант Юрий Зезегов
Ликвидирован российский оккупант Юрий Зезегов/ Facebook Комахидзе

Также Комахидзе рассказал, что по соцсетям захватчика можно сделать вывод, что он собирался стать полицейским, однако в этой сфере карьера у него не сложилась. Это видно по записи об обучении в Нижегородской академии МВД РФ и фотографиях в "ментовской форме", незадолго после которых появились фото оккупанта в форме охранника.

"Видимо, ментовская карьера у Зезегова так и не сложилась, поскольку на следующих фото он в форме сторожа частного охранного предприятия", – отметил расследователь.

Ликвидированный российский оккупант Юрий Зезегов
Ликвидированный российский оккупант Юрий Зезегов/ Facebook Комахидзе
Ликвидированный российский оккупант Юрий Зезегов
Ликвидированный российский оккупант Юрий Зезегов/ Facebook Комахидзе

Ранее сообщалось, что защитники Украины ликвидировали еще одного офицера российской армии – "двухсотым" стал майор Павел Апанович, служивший в ВС РФ в должности замполита 114-го мотострелкового полка в городе Уссурийске.

Напомним, украинские воины ликвидировали на фронте российского захватчика Александра Банникова, приехавшего воевать против Украины из Пермского края. До конца контракта оккупанта оставался всего месяц – контракт должен был закончиться 18 сентября.

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