Оставил своих 3 детей, чтобы убивать чужих: ВСУ ликвидировали оккупанта за месяц до окончания контракта

ВСУ ликвидировали оккупанта Александра Банникова, у которого оставался месяц до конца контракта/ Facebook Комахидзе, Радио Свобода

Украинские воины ликвидировали на фронте российского захватчика Александра Банникова, приехавшего воевать против Украины из Пермского края.

До конца контракта оккупанта оставался всего месяц – контракт должен был закончиться 18 сентября. О его ликвидации сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Facebook.

44-летний Банников служил рядовым и был водителем в армии страны-агрессора РФ.

"Эх, не затопит больше бани Сашка Банников и не растопит Самовар. До конца контракта многодетному отцу, по совместительству оккупанту Банникову оставалось около месяца", – написал Комахидзе.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, у оккупанта дома остались жена и трое детей: дочери в возрасте 20 и 8 лет и 5-летний сын.

Российский оккупант Александр Банников/ Facebook Комахидзе

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали на фронте 26-летнего старшего лейтенанта Вооруженных сил РФ Степана Милоградова, приехавшего воевать в Украину из Иркутской области. Украинские минометчики ударили по нему как раз тогда, когда оккупант управлял квадрокоптером и корректировал огонь своего подразделения.

Также ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали сержанта российской армии Александра Чадова из Волгоградской области. Он так хотел воевать, что решил вернуться на фронт даже после серьезного ранения.

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