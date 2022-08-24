Жены офицеров РФ ждут, чтобы их мужей ликвидировали в Украине - журналист

Жены российских офицеров ждут, чтобы мужей ликвидировали в Украине / facebook.com/Mikokuk

Российский футбольный комментатор Алексей Андронов пересказал историю, которую ему поведала жена друга - женщина держит свой стоматологический бизнес в одном из моногородов России, где основной контингент клиентов – это люди из танковой части.

Недавно к стоматологу пришла жена военного и заказала полное обновление зубов, что является очень дорогостоящей процедурой.

"Врач говорит, зачем тебе это надо и откуда такие деньги? Отвечает, что мужа убили в Украине, ей выплатили несколько миллионов, она их инвестирует в себя, чтобы найти в части еще одного мужа. Говорит, что сложно сейчас с выбором, мало мужчин и многих убили. Поэтому ей надо успеть найти, выйти замуж и ждать, что нового тоже убьют, чтоб была новая выплата", – написал Андронов у себя в Telegram-канале.

Журналист уточнил, что клиентка была обычной офицерской женой.

"Говорят, что не особо привлекательной, а здесь первым траншем в пластику и уколы красоты вложилась, а вторым этапом уже зубы. Какая тут "белая "Лада"? Не могу представить состояние рядового человека, когда он выигрывает в лотерею самую крупную сумму в своей жизни. И вот так у многих..." – описал тенденцию Андронов.



Ракетные удары по Украине 24 августа

Утром, 24 августа, в День Независимости российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Кроме того 24 августа российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе Днепропетровской области. В результате атаки погиб 11-летний ребенок.

Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН, 15 погибших и 50 раненых.

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