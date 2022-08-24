Массовый ракетный удар: во многих областях Украины слышны взрывы

Ракеты / УНИАН, Telegram

С территории Беларуси предположительно в направлении Украины 24 августа было выпущено несколько ракет.

Как сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн, ракеты запустили в 17:13 с территории Мозырьского района Беларуси.

"17:13 Мозырский район. Предположительно запуск 4-х ракет. Запуски слышат также в Жовтневом и Туровском районах. Вероятно, пуски происходят из российских бомбардировщиков. Лукашенко, желающий "мирного неба", снова предоставил воздушное пространство российским оккупантам", — идет в сообщении.

Взрывы в Хмельницкой области

По информации главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Также он отметил, что детали происшествия раскроют позже.

Кроме того, очевидцы сообщают про взрывы в Житомирской области.

На данный момент тревога во всех областях Украины, кроме Крыма.

Угроза ракетных ударов по Украине 24 августа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что войска РФ на этой неделе могут пойти на особо жесткие атаки и провокации против Украины. Глава государства сказал, что украинцам важно не поддаваться давлению врага.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не исключил усиление Россией обстрела украинских городов в День Независимости Украины. Возможны удары, в том числе и по Киеву.

Работникам государственных учреждений, которые расположены в правительственном квартале - Офиса президента, Верховной Рады, НБУ и других органов власти – рекомендуют в период с 22 по 26 августа работать дома или, по возможности, как можно меньше появляться в таких зданиях.

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