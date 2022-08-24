РФ ударила ракетами по Миргороду: первые подробности

РФ ударила ракетами по Миргороду/ УНИАН

Российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Миргород в Полтавской области.

Было зафиксировано по меньшей мере 4 прилета. Об этом сообщил глава Полтавской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

Отмечается, что "прилеты" были по инфраструктуре города.

"Четыре" прилета " по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях!"- написал Лунин.

Ракетные удары произошли во время воздушной тревоги.

Ракетный удар по Миргороду на Полтавщине / Telegram

После ракетного удара над городом поднялся дым.

Ракетный удар по Миргороду на Полтавщине / Telegram

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что страна-агрессор Россия может усилить обстрелы городов Украины 23 и 24 августа. Если Москва пойдет на эскалацию, Киев готов к мощному удару. Вероятно, российские войска попытаются ударить по объектам инфраструктуры и госучреждениях.

Ранее аналитики Института изучения войны предупредили, что РФ может ударить по правительственным зданиям Украины в День Независимости 24 августа. И именно для этого страна-агрессор инсценировала обстрел в Донецке "администрации" главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина 23 августа – чтобы потом заявить, что они просто "стреляли в ответ".

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