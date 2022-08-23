Если Россия усилит обстрелы Украины 23 и 24 августа, Киев даст мощный ответ – Зеленский

Будут бить нас, будут получать мощный ответ - Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

Страна-агрессор Россия может усилить обстрелы городов Украины 23 и 24 августа. Если Москва пойдет на эскалацию, Киев готов к мощному ответному удару. Вероятно, российские войска попытаются ударить по объектам инфраструктуры и госучреждениям. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе совместного с президентом Польши Анджеем Дудой брифинга он сказал о том, что есть информация, согласно которой Россия может усилить обстрелы Украины в дни государственных праздников - 23 и 24 августа. Не исключается угроза ударов оккупантов по объектам инфраструктуры или государственным учреждениям.

По словам Зеленского, если Москва пойдет на эскалацию, Киев даст мощный ответ на такие действия.

"Россия может увеличить количество обстрелов на 23-24 августа. Эта вся информация, какая есть. Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же самое, что и сейчас. Потому что для меня, как для президента, и как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс, Харьков, Запорожье - это все одинаково, там везде живут наши украинцы. И ответ такой же будет, как и в этих городах: будут бить нас, будут получать мощный ответ", - заявил Зеленский.

Угроза усиления обстрелов Украины со стороны России

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