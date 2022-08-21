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Сотрудникам Правительственного квартала рекомендуют с 22 по 26 августа работать дома – УП

21 августа 2022, 16:09

В Правительственном квартале находятся здания Верховной Рады, Офиса президента, Кабмина, Нацбанка и других органов власти.

Офис президента, Рада
Сотрудникам правительственного квартала рекомендуют на неделю уйти на "удаленку" - СМИ / Коллаж Униан, ВР

Работникам государственных учреждений, которые расположены в Правительственном квартале – Офиса президента, Верховной Рады, НБУ и других органов власти – рекомендуют в период с 22 по 26 августа работать на дому или, по возможности, как можно меньше появляться в таких зданиях.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на своих собеседников в парламенте и правительстве, всем сотрудникам Правительственного квартала рекомендуют с понедельника, 22 августа, неделю работать дома.

По информации издания, аппарат ВР будет работать удаленно. Исключение – работники, которые задействованы в работе с международными делегациями и подготовке к следующему заседанию парламента.

Другой источник утверждает, что сотрудникам госучреждений на следующей неделе советуют "по возможности меньше появляться" в Правительственном квартале.

Угроза усиления ракетных обстрелов Украины со стороны России

Президент Владимир Зеленский 20 августа в своем обращении заявил, что войска России на этой недели могут пойти на особо жесткие атаки и провокации против Украины. Глава государства сказал, что украинцам важно не поддаваться давлению врага.

"Поэтому важно никогда, ни одной минуты не уступать этому враждебному давлению, не накручивать себя, не проявлять слабости. Мы все должны быть достаточно прочными, чтобы противостоять любым вражеским провокациям столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все свои удары и за тот террор - за Харьков, за Донбасс, за Азовсталь, за Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города", - добавил гарант.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не исключил усиления Россией обстрела украинских городов в День Независимости Украины. Возможны удары, в том числе, и по Киеву.

"Россия - это архаичное государство и она привязывает свои действия к определенным датам... Они (россияне) ненавидят нас, поэтому попытаются 23 и 24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в этом перечне", - подчеркнул Подоляк.

В ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье случился взрыв автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина – дочь идеолога "русского мира" и пропагандиста Александра Дугина. Она погибла.

В России обвинили в ее гибели Украину. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к гибели Дугиной.

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян и другие ее коллеги призвали Россию нанести удар "по центрам принятия решений" в Киеве.

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