На Днепропетровщине от российской ракеты погиб мальчик, появилась реакция Ермака

В результате ракетного удара погиб ребенок / Telegram Резниченко

В среду, 24 августа, россияне обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области 24 августа. В результате атаки произошла трагедия - погиб 11-летний мальчик, сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В результате ракетного обстрела погиб 11-летний ребенок. Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов", - написал он.

На жуткую трагедию уже отреагировал и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Ответ будет за все, за каждое преступление для многих поколений россиян. Сделаем все для этого. Изоляция россии и ответственность для террористов – это будущее этого террористического государства", – написал Ермак.

Также стало известно о том, что 24 августа в селе Великая Костромка Днепропетровской области оккупанты попали в жилые дома. По словам мэра Зеленодольска Дмитрия Невеселого, в результате обстрела произошел пожар, его спасатели уже потушили. Люди не пострадали.

Угроза ракетных ударов по Украине 24 августа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что войска РФ на этой неделе могут пойти на особо жесткие атаки и провокации против Украины. Глава государства сказал, что украинцам важно не поддаваться давлению врага.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не исключил усиление Россией обстрела украинских городов в День Независимости Украины. Возможны удары, в том числе и по Киеву.

Работникам государственных учреждений, которые расположены в правительственном квартале - Офиса президента, Верховной Рады, НБУ и других органов власти – рекомендуют в период с 22 по 26 августа работать дома или, по возможности, как можно меньше появляться в таких зданиях.

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