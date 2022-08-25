"Шаг доброй воли": в Украине ликвидирован замполит армии РФ родом из Уссурийска

Павел Апанович ликвидирован в Украине/ Фото УНИАН, twitter.com/Shtirlitz53

Защитники Украины ликвидировали еще одного офицера российской армии - "двухсотым" стал майор Павел Апанович, который служил в ВС РФ в должности замполита 114-го мотострелкового полка в городе Уссурийске.

О "демилитаризации" российского оккупанта в Twitter сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

При каких обстоятельствах офицер российской оккупационной армии совершил "шаг доброй воли", не сообщается.

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"Замполит 114-го мотострелкового полка, г. Уссурийск, майор Павел Апанович сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации! Смерть врагам!" – написал офицер ВСУ.

Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован лейтенант Долаан Донгак. Он был земляком российского министра обороны Сергея Шойгу и проехал более пяти тысяч километров, чтобы пополнить ряды "двухсотых" оккупантов.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

Ранее стало известно, что украинские военные ликвидировали сержанта российской армии Александра Чадова из Волгоградской области. Он так хотел воевать, что решил вернуться на фронт даже после серьезного ранения.

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