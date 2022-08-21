"РФ входит в военно-кадровый кризис": у Зеленского сделали заявление о переговорах с Путиным

Подоляк / military.az, Офис президента

Скоро Россия постарается еще активнее добиваться переговоров с Украиной.

Как написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, это произойдет из-за нехватки мобилизационного ресурса в стране-агрессоре.

"РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь. В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники "Пятёрочки". А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", — подчеркнул Подоляк.

Переговоры Зеленского и Путина

Напомним, Россия заявила о готовности провести переговоры с Украиной. При чем они могут состояться напрямую между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Еще во время встречи в Сочи Путин намекнул Эрдогану, что может пойти на переговоры с Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что Украина пойдет на переговоры только в том случае, если Россия выведет все свои войска с украинской территории.

Во время встречи с Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он верит в окончание войны после переговоров. Он надеется на "позитивную атмосферу" от соглашения об экспорте зерна, которую можно "трансформировать" в постоянный мир между Украиной и РФ.

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