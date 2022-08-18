"Война закончится за столом переговоров": Эрдоган о встрече Путина и Зеленского

Зеленский, Эрдоган, Путин / president.gov.ua, УНИАН

Турция верит в то, что полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, завершится за столом переговоров.

Как рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, во время сегодняшней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем обсуждались шаги для завершения войны.

По его словам, он надеется на "позитивную атмосферу" от соглашения об экспорте зерна можно "трансформировать" в постоянный мир между Украиной и РФ.

"Лично я верю в то, что война в конце концов закончится за столом переговоров. По сути, господин Зеленский и господин Гутерреш соглашаются с этим. Все дело в том, чтобы определить самый короткий и справедливый путь к столу переговоров", - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что считает возможным реанимацию переговоров между Украиной и РФ на тех параметрах, которые были сформированы в марте во время встречи в Стамбуле.

"Мы готовы снова сыграть роль фасилитатора или посредника, чтобы предоставить все виды поддержки для достижения этой цели", - добавил он.

Приезд Эрдогана во Львов

Накануне сообщали, что по информации СNN Turk, Эрдоган во время встречи с Зеленским планирует оценить аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.

В Администрации турецкого президента заявили, что по время переговоров Зеленского, Эрдогана и Гутерреша будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения войны в Украине дипломатическим путем, а также пути усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки.

Читайте также: