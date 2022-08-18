Встреча Зеленского с Путиным может состояться: в России заявили о готовности к переговорам - СМИ

Встреча Путина и Зеленского может состояться / Коллаж фото скриншот, УНИАН

Россия заявила о готовности провести переговоры с Украиной. При чем они могут состояться напрямую между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN Turk.

РФ начала смягчать свою позицию насчет переговоров. Если раньше они утверждали, что "нет конкретного вопроса" для решения на встрече Путина и Зеленского, то сейчас Кремль не отрицает, что встреча может состояться.

По данным издания, Путин намекнул президенту Турции Эрдогану, что может пойти на переговоры с Зеленским во время встречи в Сочи.

"Первая позиция России в переговорах с Украиной: "Во-первых, пусть делегации определяют дорожную карту. Пусть потом лидеры проведут саммит". Теперь, чтобы остановить войну, российская сторона заявила: "Во-первых, лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 18 август, президент Украины Владимир Зеленский во Львове встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Генсеком ООН Антониу Гутеррешом. Во время встречи будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, путем усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки.

Встреча Эрдогана с Путиным

Напомним, ранее Путин пытался уговорить Эрдогана построить в России завод по изготовлению беспилотников "Байрактар". Он предложил заключить соглашение с турецкой компанией Baykar по производству эффективных ударных беспилотников. Но попытки так и не увенчались успехом.

Кроме того, РФ также изучала возможность подключить Эрдогана к мирным переговорам с Украиной в качестве посредника. Анкара давно настаивала на такой роли, но Москва не испытывала оптимизма по поводу идеи. Но после заключения "зерновой сделки" позиция Кремля могла измениться.

К тому же Путин пытался уговорить Эрдогана помочь обойти санкции Запада. Согласно данным, Москва просит, чтобы Анкара помогла ей открыть банковские счета, и позволила покупку доли в нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах Турции. Путину это нужно для сокрытия российского происхождения нефти. Впрочем, утверждает издание, не факт, что турецкое государство пойдет навстречу Кремлю по данным вопросам.

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