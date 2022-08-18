Зеленский встретится во Львове с Эрдоганом и Гутеррешем: о чем будут говорить

Сегодня во Львове состоится трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гуттереша / Фото УНИАН, ОП

В четверг, 18 августа, во Львове состоятся трехсторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Как сообщает агентство Анадолу, во время встречи будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, путем усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки.

Там также уточнили, что Эрдоган и Зеленский проведут двустороннюю встречу, в ходе которой "обсудят все аспекты отношений" Украины и Турции, а затем состоится саммит в расширенном формате с участием генсека ООН Антониу Гутерреша.

Визит Эрдогана в Украину запланирован на четверг, 18 августа. Президент Турции в первый раз посетит Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Тем временем Антониу Гутерреш в среду уже прибыл во Львов, чтобы подготовится ко встрече с президентами Украины и Турции.

Отметим, 17 августа Зеленский заявил, что в переговорах с РФ нет посредников, потому что их проведение, в принципе, невозможно.

"Мы годами хотели переговоров, зная, что в любой момент может произойти полномасштабное вторжение и что мы не можем жить постоянно с тем, что будет полномасштабная война. Мы понимали, кто наш сосед и что в целом происходит, но Россия выбрала этот путь, путь разрушения всего живого, что есть в Украине. Ей не нужен был никакой посредник", — сказал президент.

Как сообщал Главред, британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш считает, что российский диктатор Владимир Путин может предложить Украине провести мирные переговоры в ноябре 2022 года. Определяющей для позиций обеих сторон на этих переговорах станет борьба за Херсон. Если Путину не удастся изменить ход битвы за этот город, то у него не будет шансов получить сделку на своих условиях.

11 августа министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, при каких условиях могут состояться переговоры между Россией и Украиной. По его словам, это произойдет только в том случае, если за столом будут сидеть партнеры Украины - в этом случае есть шанс для переговоров со страной-агрессором.

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