Путин может предложить мирные переговоры в ноябре, их ход определит одна битва – британский эксперт

Путин может предложить мирные переговоры в ноябре/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин может предложить Украине провести мирные переговоры в ноябре 2022 года. Определяющей для позиций обеих сторон на этих переговорах станет борьба за Херсон. Если Путину не удастся изменить ход битвы за этот город, то у него не будет шансов получить сделку на своих условиях.

Битва за Херсон вероятнее всего закончится в течение следующих нескольких месяцев. Путин осенью еще попытается "нагнуть" Европу по энергетическому вопросу, а после этой попытки он может предложить мирное соглашение. Такое мнение высказал британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш в блоге для "НВ".

По его словам, на этот раз преимущество будет на стороне Украины, и она будет решать, соглашаться ли на плохой мир (как это было с Минском-1 или Минском-2), или продолжать ли борьбу против России на поле боя.

"У меня такое ощущение, что на этот раз вокруг Украины гораздо больше единства и решимости бороться, пока не будет возвращено гораздо больше территории – юг, Запорожье и порты Херсонской области – ключевые. Это то, что может обеспечить Украине укрепление мира", – отмечает Эш.

Эксперт напомнил, что ранее Украина и РФ подписывали мирные соглашения после того, как Украина потерпела поражение в Иловайском и Дебальцевском котлах. Тогда российский диктатор Путин имел преимущество в переговорах.

Если Путин не сможет изменить ход битвы за Херсон, то все будет по-другому, и перевес будет на стороне Украины.

Эш подчеркнул, что сейчас из-за поддержки стран НАТО общая военная динамика на стороне Украины.

"Вопрос здесь в том, будут ли угрожать отказаться от этой поддержки некоторые члены НАТО, если Украина не примет мирное соглашение, предложенное Путиным. НАТО вполне может разделиться по этому вопросу – американцы с британцами вместе со странами Восточной Европы поддержат Украину в проведении жесткой линии, тогда как французы и немцы будут педалировать мирное соглашение снова", – отметил британский эксперт.

От добавил, что для того, чтобы Украина имела преимущество на переговорах с РФ, Запад должен и дальше давить на Россию санкциями и в то же время продолжать предоставлять Украине военную и финансовую поддержку, увеличив ее.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о планах Кремля. Россия хочет сделать "серую зону" не только в Запорожской области ядерным шантажом на ЗАЭС, но и по всей Украине. У них есть проект, который называется "Остров Россия". Его цель очень проста – Россия омывается либо водой, либо странами-вассалами, отметил Данилов.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.

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