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Проект "Остров Россия": Данилов рассказал о плане Кремля относительно Украины

12 августа 2022, 08:42

Никаких других сценариев они рассматривать не собираются, считает секретарь СНБО.

Алексей Данилов
Алексей Данилов / скрнишот

Россия хочет сделать "серую зону" не только в Запорожской области ядерным шантажом на ЗАЭС, но и по всей Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона рассказал о планах Кремля.

"У них есть проект, который называется "остров россия". Его цель очень проста – Россия омывается либо водой, либо странами-васалами. Никаких других сценариев они рассматривать не собираются. Единственное исключение – Китай, с которым они хотят дружить", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что колонизацию россияне производят уже очень давно. Данилов убежден, что воплотить цель этого проекта российским оккупантам никогда не удастся, ведь в их планах отсутствует сопротивление.

Кроме того, по словам секретаря СНБО, россияне потеряли наступательный потенциал, так что ситуация на поле боя уже сейчас начинает кардинально меняться.

Напомним, Алексей Данилов завил, что Россия максимально включается в войну против Украины. Оккупантам приходится перебрасывать свою военную технику и боеприпасы даже с Дальнего Востока, Урала и других российских территорий. В Москве считают, что они, дескать, не могут проиграть войну.

Ранее руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж заявил, что президент РФ Владимир Путин намерен продолжать войну в Украине. В его планах – усиление военного потенциала, новая волна мобилизации, полный захват Луганской и Донецкой областей, а также юга Украины.

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