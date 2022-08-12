"На Чернобыль это будет не похоже": эксперт спрогнозировала последствия аварии на захваченной ЗАЭС

Запорожская АЭС уже пять месяцев захвачена российскими оккупантами / Фото УНИАН

Если на Запорожской АЭС, которую еще пять месяцев назад захватили российские оккупанты, будет перебита последняя линия электропередач, она может перейти в режим блэкаута, а это грозит катастрофическими последствиями. Такое мнение в блиц-интервью Главреду озвучила эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная.

По ее словам, сейчас на ЗАЭС работают два блока по 500 мегаватт и осталась одна линия электропередач. Когда блоки работают, они выдают электроэнергию не только в сеть, но и для внутренних нужд. И вот когда их остановят, важно иметь внешние энергопоставки из объединенной энергосистемы для того, чтобы работали насосы и все системы управления.

"Если теряется внешнее энергоснабжение, тогда включается резервный дизельный генератор. А если и они не работают, то начинается тяжелая авария с расплавлением активной зоны, что может привести к радиационной аварии", - сказала Кошарная.

Эксперт объяснила, что такая авария будет отличаться от Чернобыльской, но последствия будут не менее ужасными.

"Если это произойдет, то на Чернобыль это точно будет не похоже. Потому что там вылетел графит и был поврежден корпус. Здесь все останется в корпусе, но полетят легколетучие радионуклиды. И тогда возможно загрязнение на 350 километров от самой станции, 100 000 беккерелей на квадратный метр, что равно загрязнению на окраине Чернобыльской зоны. То есть это может быть в Полтаве, но все зависит от направления ветра", - сказала Кошарная.

Она добавила, что риск аварии на АЭС существует в том числе и потому, что сотрудники станции фактически пять месяцев находятся в заложниках. По ее словам, есть статистика, согласно которой около 70% процентов проблем в эксплуатации происходят по вине персонала. А если персонал еще и находится в стрессе, риски того, что на форс-мажор неправильно отреагируют, увеличиваются.

Как сообщал Главред, эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная считает, что Запорожская АЭС нужна РФ целой, и объяснила почему.

В РФ угрожают взорвать Запорожскую АЭС

Российские оккупанты открыто признают, что заминировали все важные объекты захваченной ими Запорожской атомной станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа.

В частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС рф, командующий гарнизоном Запорожской атомной электростанции генерал-майор Валерий Васильев в выступлении перед своими солдатами намекнул на готовность взорвать ЗАЭС при попытке штурма Вооруженных сил Украины.

Обстрел оккупантами Запорожской АЭС

Вечером 5 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел. Он заявил, что оккупанты создали рискованную ситуацию для всей Европы, и что это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма".

Позже в Энергоатоме сообщили, что российские захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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