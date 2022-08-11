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Если на Запорожской АЭС произойдет авария, загрязнение дойдет до Полтавы - Ольга Кошарная

Анастасия Кучкина

журналист

11 августа 2022, 06:00

Россияне хотят переключить ЗАЭС на Крым, поскольку после повреждения ВСУ "вышек Бойко" на полуострове начался дефицит энергоресурсов. Потому РФ она нужна целой.

Запорожская АЭС, Ольга Кошарная
Обстрелы Запорожской АЭС - это элемент ядерного шантажа РФ/ Главред, УНИАН

На днях российские оккупанты открыто признали, что заминировали все важные объекты захваченной ими Запорожской атомной станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа. В частности, Россия пытается ложно обвинить Украину в обстреле ЗАЭС.

В блиц-интервью Главреду эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная рассказала, зачем на самом деле Россия грозится подорвать ЗАЭС и ждет ли Украину повторение Чернобыля, какие реальные планы россиян в отношении атомной электростанции и почему под угрозой находятся и другие украинские АЭС, а также что может сделать Украина, чтобы обезопасить граждан.

Россия сообщила, что заминировала важные объекты на Запорожской АЭС. О каких объектах может идти речь? Могла ли РФ заминировать именно энергоблоки?

Прежде всего, информация о минировании была озвучена управлением разведки Минобороны, где не уточнялось, какие именно объекты были заминированы. Но то, что вокруг станции все заминировано, было известно еще в марте. Это побережье Каховского водохранилища, лес, открытые распределительные устройства. Условным минированием можно считать то, что Россия в 1 и 2 залы завезла бронетехнику с боекомплектами. Конечно, никакие подробности не известны - этого не скажут ни в разведке, ни, тем более, у русских.

Начало обстрелов ЗАЭС - это ядерный шантаж. И спровоцировало его заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на полях конференции по обзору выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия, который впервые 1 августа сказал о том, что ЗАЭС используется как военная база РФ.

Он это сделал, потому что Украина, отказавшись от ядерного оружия, получила захват ядерного объекта от гаранта по Будапештскому меморандуму.

Это беспрецедентный случай и Блинкен не мог это обойти вниманием. Он заявил, что украинские военные не будут в ответ обстреливать Энергодар. Кроме всего прочего, этот накал связан с тем, что дела на фронте, у РФ, видимо, идут не очень хорошо. И это - принуждение к переговорам и запугивание Запада, чтобы тот подталкивал нас к переговорам.

Но, с моей точки зрения, станция нужна россиянам целой. Они сразу заявили, что хотят переключить на Крым и Каховскую, и Запорожскую, и ветровые промышленные станции в Ростовской области. Именно поэтому с 10 мая они начали налаживать высоковольтную линию электропередач, которая была повреждена в 2015 году. Для них это важно, потому что захватив украинские месторождения в море ("вышки Бойко"), они добывали газ, и, когда были построены тепловые электростанции в Симферополе и Севастополе, газ шел туда с этих месторождений. Украинские военные повредили их, из-за чего теперь у РФ возник дефицит газа, необходимого для работы этих теплоэлектростанций, что может вызвать дефицит электроэнергии в Крыму. Поэтому они подгоняют все эти работы, чтобы успеть к отопительному сезону. Поэтому Украине важно не допустить отключения ЗАЭС и полагаю, что Генштаб уже над этим думает.

Как может помочь холодная остановка энергоблоков, о которой говорят в "Энергоатоме"? В чем ее суть?

Я с самого начала говорю об этом. Понятно, что холодная остановка всех блоков при неработающей Запорожской АЭС привела бы к дефициту электроэнергии как на контролируемых территориях, так и на оккупированных. Но авария на Чернобыльской АЭС научила, что безопасность должна быть приоритетом над экономическими вопросами. Холодная остановка подразумевает, что блоки не производят электроэнергию, но при этом топливо, которое находится в реакторе, охлаждается.

Накануне было заявление руководителя Энергоатома, что ЗАЭС может перейти в режим блэкаута, если будет перебита последняя линия электропередач. Что это значит и каковы последствия для Украины?

Сейчас на ЗАЭС работают 2 блока по 500 мегаватт, осталась одна линия электропередач, больше снять не могут. Когда блоки работают, они выдают электроэнергию не только в сеть, но и для внутренних нужд. И вот когда их остановят, важно иметь внешние энергопоставки из объединенной энергосистемы для того, чтобы работали насосы, все системы управления и так далее. Если теряется внешнее энергоснабжение, тогда включается резервный дизельный генератор. А если и они не работают, то начинается тяжелая авария с расплавлением активной зоны, что может привести к радиационной аварии.

Если это произойдет, то на Чернобыль это точно будет не похоже. Потому что там вылетел графит и был поврежден корпус. Здесь все останется в корпусе, но полетят легколетучие радионуклиды. И тогда возможно загрязнение на 350 километров от самой станции, 100 000 беккерелей на квадратный метр, что равно загрязнению на окраине Чернобыльской зоны. То есть это может быть в Полтаве, но все зависит от направления ветра.

Так или иначе, это огромные риски. Я уже не говорю о персонале, который 5 месяцев находится фактически в заложниках у оккупантов. Есть статистика, согласно которой около 70% процентов проблем в эксплуатации происходят по вине персонала. А если персонал еще и находится в стрессе, риски того, что на форс-мажор неправильно отреагируют, увеличиваются.

Ранее вы говорили, что сейчас важно допустить на Запорожскую АЭС наблюдателей МАГАТЭ. Что будет, если Россия на это не согласится?

Начнем с того, что 4 августа Россия согласилась на миссию МАГАТЭ. Но туда нужно отправить не просто миссию, а миротворческие силы, "голубые каски". Для этого нужно получить мандат ООН. Но его не даст Совет безопасности ООН, поскольку Россия в нем. А, вообще, нужно было делать еще в марте. И проводить демилитаризацию не только ЗАЭС, но и всех четырех атомных станций. Потому что под ударом находится Южноукраинская АЭС, так как линия фронта от нее недалеко, Ровенская АЭС - из-за близости к белорусам.

Что Украина может в этой ситуации сделать - какие еще остаются варианты?

Только деоккупация с минимальными потерями. Я не военный эксперт, но я уверена, что не будет тяжелых обстрелов и штурма в классическом смысле. Думаю, что тут больше возможен вариант "тихо пришел, тихо ушел".

война в Украине Запорожская АЭС
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