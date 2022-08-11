Если на Запорожской АЭС произойдет авария, загрязнение дойдет до Полтавы - Ольга Кошарная

Россияне хотят переключить ЗАЭС на Крым, поскольку после повреждения ВСУ "вышек Бойко" на полуострове начался дефицит энергоресурсов. Потому РФ она нужна целой.
На днях российские оккупанты открыто признали, что заминировали все важные объекты захваченной ими Запорожской атомной станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа. В частности, Россия пытается ложно обвинить Украину в обстреле ЗАЭС.
В блиц-интервью Главреду эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная рассказала, зачем на самом деле Россия грозится подорвать ЗАЭС и ждет ли Украину повторение Чернобыля, какие реальные планы россиян в отношении атомной электростанции и почему под угрозой находятся и другие украинские АЭС, а также что может сделать Украина, чтобы обезопасить граждан.
Россия сообщила, что заминировала важные объекты на Запорожской АЭС. О каких объектах может идти речь? Могла ли РФ заминировать именно энергоблоки?
Прежде всего, информация о минировании была озвучена управлением разведки Минобороны, где не уточнялось, какие именно объекты были заминированы. Но то, что вокруг станции все заминировано, было известно еще в марте. Это побережье Каховского водохранилища, лес, открытые распределительные устройства. Условным минированием можно считать то, что Россия в 1 и 2 залы завезла бронетехнику с боекомплектами. Конечно, никакие подробности не известны - этого не скажут ни в разведке, ни, тем более, у русских.
Начало обстрелов ЗАЭС - это ядерный шантаж. И спровоцировало его заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на полях конференции по обзору выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия, который впервые 1 августа сказал о том, что ЗАЭС используется как военная база РФ.
Он это сделал, потому что Украина, отказавшись от ядерного оружия, получила захват ядерного объекта от гаранта по Будапештскому меморандуму.
Это беспрецедентный случай и Блинкен не мог это обойти вниманием. Он заявил, что украинские военные не будут в ответ обстреливать Энергодар. Кроме всего прочего, этот накал связан с тем, что дела на фронте, у РФ, видимо, идут не очень хорошо. И это - принуждение к переговорам и запугивание Запада, чтобы тот подталкивал нас к переговорам.
Но, с моей точки зрения, станция нужна россиянам целой. Они сразу заявили, что хотят переключить на Крым и Каховскую, и Запорожскую, и ветровые промышленные станции в Ростовской области. Именно поэтому с 10 мая они начали налаживать высоковольтную линию электропередач, которая была повреждена в 2015 году. Для них это важно, потому что захватив украинские месторождения в море ("вышки Бойко"), они добывали газ, и, когда были построены тепловые электростанции в Симферополе и Севастополе, газ шел туда с этих месторождений. Украинские военные повредили их, из-за чего теперь у РФ возник дефицит газа, необходимого для работы этих теплоэлектростанций, что может вызвать дефицит электроэнергии в Крыму. Поэтому они подгоняют все эти работы, чтобы успеть к отопительному сезону. Поэтому Украине важно не допустить отключения ЗАЭС и полагаю, что Генштаб уже над этим думает.
Как может помочь холодная остановка энергоблоков, о которой говорят в "Энергоатоме"? В чем ее суть?
Я с самого начала говорю об этом. Понятно, что холодная остановка всех блоков при неработающей Запорожской АЭС привела бы к дефициту электроэнергии как на контролируемых территориях, так и на оккупированных. Но авария на Чернобыльской АЭС научила, что безопасность должна быть приоритетом над экономическими вопросами. Холодная остановка подразумевает, что блоки не производят электроэнергию, но при этом топливо, которое находится в реакторе, охлаждается.
Накануне было заявление руководителя Энергоатома, что ЗАЭС может перейти в режим блэкаута, если будет перебита последняя линия электропередач. Что это значит и каковы последствия для Украины?
Сейчас на ЗАЭС работают 2 блока по 500 мегаватт, осталась одна линия электропередач, больше снять не могут. Когда блоки работают, они выдают электроэнергию не только в сеть, но и для внутренних нужд. И вот когда их остановят, важно иметь внешние энергопоставки из объединенной энергосистемы для того, чтобы работали насосы, все системы управления и так далее. Если теряется внешнее энергоснабжение, тогда включается резервный дизельный генератор. А если и они не работают, то начинается тяжелая авария с расплавлением активной зоны, что может привести к радиационной аварии.
Если это произойдет, то на Чернобыль это точно будет не похоже. Потому что там вылетел графит и был поврежден корпус. Здесь все останется в корпусе, но полетят легколетучие радионуклиды. И тогда возможно загрязнение на 350 километров от самой станции, 100 000 беккерелей на квадратный метр, что равно загрязнению на окраине Чернобыльской зоны. То есть это может быть в Полтаве, но все зависит от направления ветра.
Так или иначе, это огромные риски. Я уже не говорю о персонале, который 5 месяцев находится фактически в заложниках у оккупантов. Есть статистика, согласно которой около 70% процентов проблем в эксплуатации происходят по вине персонала. А если персонал еще и находится в стрессе, риски того, что на форс-мажор неправильно отреагируют, увеличиваются.
Ранее вы говорили, что сейчас важно допустить на Запорожскую АЭС наблюдателей МАГАТЭ. Что будет, если Россия на это не согласится?
Начнем с того, что 4 августа Россия согласилась на миссию МАГАТЭ. Но туда нужно отправить не просто миссию, а миротворческие силы, "голубые каски". Для этого нужно получить мандат ООН. Но его не даст Совет безопасности ООН, поскольку Россия в нем. А, вообще, нужно было делать еще в марте. И проводить демилитаризацию не только ЗАЭС, но и всех четырех атомных станций. Потому что под ударом находится Южноукраинская АЭС, так как линия фронта от нее недалеко, Ровенская АЭС - из-за близости к белорусам.
Что Украина может в этой ситуации сделать - какие еще остаются варианты?
Только деоккупация с минимальными потерями. Я не военный эксперт, но я уверена, что не будет тяжелых обстрелов и штурма в классическом смысле. Думаю, что тут больше возможен вариант "тихо пришел, тихо ушел".