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Россия на войне с Украиной пошла ва-банк: войска и технику бросают с Дальнего Востока – Данилов

5 августа 2022, 22:57

Оккупанты РФ считают, что Москва не может проиграть развязанную против Киева войну, сказал Алексей Данилов.

Данилов войска РФ
Чтобы воевать против Украины, враг вынужден перебрасывать войска даже с Дальнего Востока и Урала - Данилов / Коллаж УНИАН

Россия максимально включается в войну против Украины. Оккупантам приходится перебрасывать свою военную технику и боеприпасы даже с Дальнего Востока, Урала и других российских территорий. В Москве считают, что они, дескать, не могут проиграть войну. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В своем Twitter-аккаунте чиновник написал, что Москва фактически пошла ва-банк на войне против украинского государства.

"Чтобы вести с нами сегодня борьбу, враг вынужден мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала, других территорий. Они пошли ва-банк, и не могут, как они считают, проиграть эту войну", - заявил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО также подчеркнул, что Россия проводит постепенное уничтожение населения, которое она колонизировала в ХІХ-ХХ веках. В войне задействованы не так много россиян, чаще всего, это другие нации, у которых Москва забрала их историю, язык и традиции.

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Война России против Украины

В Генштабе Вооруженных сил Украины ранее заявили, что Россия отправляет свои войска к северо-восточным районам Херсонской области. Враг перебрасывает туда большое количество военной техники и оружия. В украинском командовании полагают, что захватчики могут пойти в наступление в глубину территории, чтобы попробовать перевести ВСУ в оборону.

Продолжаются бои на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали свои усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Захватчики пытаются создать условия для захвата Соледара с Бахмутом с целью оттеснения армии Украины от западной окраины Донецка.

Военный эксперт Сергей Кузан рассказал Главреду о том, что оккупантам РФ не удается достичь своих целей в битве за Донбасс. Вражеские войска не могут подойти к укрепрайону ВСУ в Донецкой области. Проблемы у оккупантов и на Херсонском направлении, где успешно контрнаступает украинская армия. Захватчики перебрасывают туда войска и открывают второй фронт.

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