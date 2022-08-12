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Кремль "позаботился" об уничтожении целой бригады, чтобы скрыть военные преступления в Буче – ISW

12 августа 2022, 09:31

Бригада практически прекратила свое существование.

Буча, Владимир Путин
Буча, Владимир Путин / скриншот

64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии России, вероятно, была уничтожена с согласия Кремля с целью скрыть военные преступления, совершенные в Киевской области.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), журналист-расследователь "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" Марк Крутов провел расследование в отношении бригады после ее участия в зверствах в Буче и пришел к выводу, что после тяжелых боев на Изюмском и Славянском направлениях бригада практически прекратила свое существование.

Крутов заявил, что из 1500 солдат вероятно, погибло от 200 до 300 человек. Он процитировал оценки директора CNA Russia Studies Майкла Кофмана о том, что типичное соотношение убитых и раненых в бою составляет примерно 1 к 3,5, что означает, что в подразделении было 700 до 1000 раненых в бою.

Напомним, во время наступления русских оккупантов и захвата города Ирпень, что в Киевской области, агрессоры убили там 322 мирных жителя. А в Буче от рук путинских солдат погибли 458 мирных жителей.

Также сообщалось, что Россия в боях на территории Украины потеряла две трети 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии. В Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали, что из 1800 военных из числа бригады целыми остались только 600 человек.

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война в Украине Буча
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