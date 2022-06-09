800 погибших и 400 раненых: одна из мотострелковых бригад РФ почти полностью полегла в Украине

Одна из мотострелковых бригад РФ почти полностью полегла в Украине/ Reuters,"Радио Свобода"

Россия в боях на территории Украины потеряла две трети 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что из 1800 военных из числа бригады целыми остались только 600 человек.

Погибли на фронте около 800 оккупантов из бригады, еще около 400 были ранены.

"По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Ориентировочно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали примерно 1800 военнослужащих из числа бригады", – говорится в сообщении.

Напомним, бойцы ВСУ совершили два точных удара из авиации по скоплению сил российских оккупантов и по одному из их опорных пунктов в Херсонской области. Также они уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов и 30 оккупантов.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты в нескольких местах на Донбассе обстреляли позиции украинских воинов и выдвинулись на штурм.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте также: