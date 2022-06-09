Позиции ВСУ в Северодонецке рашисты пытаются обойти с фланга: штурм города продолжается - ISW

Армия РФ пытается обойти Северодонецк с фланга / Луканская ОВА

Российские военные пытаются обойти с фланга позиции украинских защитников в Северодонецке. Они хотят это сделать, чтобы не нужно было встречно форсировать реку Северский Донец. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

Следует отметить, что штурм города продолжается. Также рашисты продолжают операции в районе Святогорска и к западу от Лимана. Они планируют соединиться с силами на юго-востоке от Изюма, чтобы пойти в наступление на Славянск.

В свою очередь украинские военные ведут маневренную оборону Северодонецка. В институте считают, что ВСУ сосредоточатся на том, чтобы нанести россиянам как можно больший вред, а не пытаться удержать весь город.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе. Именно в этом городе решается судьба Донбасса.

Ситуация в Северодонецке

Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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