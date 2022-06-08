"Очень тяжелая ситуация": что на самом деле происходит в Северодонецке

Северодонецк / Фото t.me/serhiy_hayday

Ситуация в Северодонецке Луганской области крайне тяжелая. Как рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, оккупанты ровняют город с землей, но захватить его у них не получилось.

Несколько дней назад украинские спецназовцы "зачистили" половину города - в ответ оккупанты стали равнять Северодонецк с землей авиаударами и артиллерией.

На сегодняшний день Вооруженные силы Украины снова контролируют окраину города, но бои продолжаются.

"Говорить, что россияне полностью контролируют город, нельзя. И в ближайшее время, надеюсь, что такого и не будет", - заявил Гайдай, передает РБК-Украина.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, на Северодонецком направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горное и других.

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Ситуация в Северодонецке

Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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