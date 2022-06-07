"Палят умышленно по местам": россияне усилили наступление на Северодонецк

Сергей Гайдай / Фото УНИАН, Суспільне

Оккупанты изо всех сил пытаются захватить Северодонецк и "перерезать" трассу "Лисичанск - Бахмут".

Как " rel="nofollow" target="_blank">сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, областной центр трудно сдерживать, но оккупанты не контролируют город.

По его словам, под плотными обстрелами оккупантов постоянно находится Лисичанск. Город обстреливается тяжелым оружием крупных калибров.

"Палят умышленно по местам, где могут скрываться люди. Все населенные пункты ежедневно разрушаются вражеским огнем. Нам нужна дальнобойная артиллерия, которая сможет отбросить врага, тогда они не смогут расстреливать наши города, а в прямом боевом столкновении - Россия точно проиграет", - заявил Гайдай.

Смотрите онлайн новости Донбасс

Ситуация в Северодонецке

Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

Читайте также: