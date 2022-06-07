УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Палят умышленно по местам": россияне усилили наступление на Северодонецк

7 июня 2022, 21:32

По словам Гайдая, под плотными обстрелами оккупантов постоянно находится Лисичанск.

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай / Фото УНИАН, Суспільне

Оккупанты изо всех сил пытаются захватить Северодонецк и "перерезать" трассу "Лисичанск - Бахмут".

Как " rel="nofollow" target="_blank">сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, областной центр трудно сдерживать, но оккупанты не контролируют город.

По его словам, под плотными обстрелами оккупантов постоянно находится Лисичанск. Город обстреливается тяжелым оружием крупных калибров.

"Палят умышленно по местам, где могут скрываться люди. Все населенные пункты ежедневно разрушаются вражеским огнем. Нам нужна дальнобойная артиллерия, которая сможет отбросить врага, тогда они не смогут расстреливать наши города, а в прямом боевом столкновении - Россия точно проиграет", - заявил Гайдай.

Смотрите онлайн новости Донбасс

Ситуация в Северодонецке

Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

Читайте также:

война в Украине Сергей Гайдай война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:47

Еще один шаг к победе: ВСУ уничтожили 2 российских склада с боеприпасами

21:32

"Палят умышленно по местам": россияне усилили наступление на СеверодонецкВидео

21:26

"Бункерная крыса будет уничтожена": астролог предрек судьбу Путина и смену власти в РФВидео

21:17

Полное эмбарго на газ из России: Украина откажется от закупок в ЕС и будет покупать топливо в СШАВидео

21:13

"Цирк и издевательство": в Греции раскритиковали немецкую схему передачи БМП

Реклама
20:44

Экспорт зерна: в МИД Украины отреагировали на позицию Турции и обвинили РоссиюВидео

20:31

Бойцы ВСУ сбросили взрывной "сюрприз" на головы оккупантов: окоп стал для них братской могилойВидео

20:22

"Будет массивный удар": экстрасенс назвал самые опасные города Украины, которые ждет угрозаВидео

20:22

Базы НАТО в Украине только в обмен на вступление в Альянс: Зеленский заявил Западу о позиции КиеваВидео

20:17

Пытался гнать элитных ВДВшников в бой: Арестович рассказал о смерти генерала Кутузова

20:10

Приметы на 9 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

На Донбассе съемочная группа ВВС попала под обстрел рашистовВидео

19:58

Предполагаемая возлюбленная Владимира Дантеса раскрыла причину развода с "любовником" Дорофеевой

19:29

Ударит похолодание +11: синоптики назвали самые холодные дниВидео

19:14

Россия пока не готова прибрать к рукам Херсонскую и Запорожскую области: у Путина сделали заявлениеВидео

19:09

Евросоюз без объяснений ослабил шестой пакет санкций против РФ - Подоляк

19:08

"Я был его доверенным лицом": Невзоров рассказал, как Путин спас ему жизнь

18:56

"Прости, что были вместе так мало": под Харьковом оккупанты убили 19-летнего студента-философаВидео

18:23

Украину убивают, мы будем отвечать: Зеленский ответил на призывы Макрона "не унижать" РоссиюВидео

18:21

В России требуют отменить концерты двух исполнителей из-за позиции по Украине

Реклама
18:15

Самый крупный за 30 лет контракт: Польша анонсировала поставку оружия в УкраинуВидео

18:08

"Город разделен напополам": власти Северодонецка рассказали о жестоких боях в городе

18:04

Заступился за куму: Анатолий Анатолич рассказал, чем Лобода лучше запроданок Лорак, Повалий и пр.

17:59

Как Борис Джонсон спас себя и Украину от забвениямнение

17:54

Корабли РФ никогда не зайдут в порты Украины: Зеленский озвучил единственный вариант деблокадыВидео

17:52

Старый-новый символ российской эстрады: в России нашли замену Пугачевой

17:29

ВСУ ликвидировали агрессора, который причастен к расстрелам людей на Майдане в 2014-м

17:24

Полнолуние в июне 2022: чего нужно избегать, чтобы не навлечь бедуВидео

17:16

Цель Украины – не только границы на 24 февраля, а возвращение всех своих территорий – ЗеленскийВидео

17:15

Большие деньги, осуществление давней мечты или счастье в любви: 5 знакам мощно подфартит в июне

17:12

Хотят зерно с большой скидкой: Турция поставила условие за деблокаду Черного моряВидео

17:02

"Ждем новых визитов": фермер на Херсонщине убил оккупантов, которые хотели украсть его техникуВидео

16:58

"Молоть оккупантов медленно, но неумолимо": Арестович обратился с мощным призывомВидео

16:38

"Победа должна быть достигнута на поле боя": Зеленский о войне с РоссиейВидео

16:34

Сработали мины-ловушки: бойцы ВСУ ликвидировали двух военных армии РФ на ДонбассеВидео

16:29

Поцелуй Чеховой с 10-летним сыном вызвал грандиозный скандал: ведущая отреагировалаВидео

16:28

Никто не должен принуждать Украину к "плохому миру" с Россией - ДжонсонВидео

16:06

Российские оккупанты признались, что бросали срочников воевать против Украины

15:53

Армия Украины за месяц освоит дальнобойные РСЗО HIMARS с дальностью пуска на 80 км – Пентагон

15:52

Все плакали от смеха: Галкин высмеял Соловьева и Скабееву на концерте в ИзраилеВидео

Реклама
15:52

Победительница "Холостяка" стала мамой

15:38

В Херсоне оккупанты в панике: возле "администрации" коллаборантов произошел взрывВидео

15:35

Идет период ожесточенных боев и военный паралич: астролог назвал дату развязки войны в УкраинеВидео

15:32

Шойгу похвастался сухопутным коридором в КрымВидео

15:26

Почему Украине уже сейчас стоит готовиться к новой войнемнение

15:21

Лазарева назвала самую большую проблему нынешней России

15:11

"Приезжай в Киев, будем вместе нацистов искать": Никитюк обратилась к Лазареву

15:00

"Дать Путину небольшую победу": на Западе двигают идею с "референдумом" на ДонбассеВидео

14:52

Приметы на 8 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:23

Украинский пограничник 2 года "сливал" РФ данные о наших военных: предателя поймали

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять