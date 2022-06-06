Второй Мариуполь: из-за провала в бою с ВСУ оккупанты равняют с землей Северодонецк

Северодонецк / Луганская ОВА

Тяжелые бои в Северодонецке не прекращаются и россияне преобладают в живой силе.

Как рассказал глава городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, поскольку взять город полностью им не удается, оккупанты равняют его с землей.

"Идут ожесточенные уличные бои, ведется артиллерийская дуэль. Никто не собирается покидать город. Враг преобладает в живой силе. Они постоянно подбрасывают новых людей, это усложняет ситуацию", - сказал Стрюк.

Он добавил, что Северодонецк равняют с землей, потому что не могут его захватить за один-два дня. Применяют авиаудары, тяжелую артиллерию.

Еще до начала острой фазы, говорит мэр, инфраструктура Северодонецка уже была разрушена. Все коммуникации требуют полного восстановления.

По словам главы городской военно-гражданской администрации Северодонецка, трасса Бахмут - Лисичанск находится под контролем ВСУ, но ездить по ней опасно, потому что дорога регулярно обстреливается оккупантами.

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Ситуация в Северодонецке

Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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