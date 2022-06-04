"Город остается украинским": ВСУ перегруппировались в Северодонецке

Сейчас украинские военные предпринимают все необходимые меры для того, чтобы сдержать наступление.
Украинские военные смогли перегруппироваться и занять оборону в Северодонецке Луганской области.
Как заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюка в ходе телемарафона, продолжаются уличные бои.
"Нашим военным удалось перегруппироваться, построить линию обороны. И сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы все же город вернуть под полный контроль Украины. Город остается украинским", - рассказал Стрюк.
Он также отметил, что сейчас украинские военные предпринимают все необходимые меры для того, чтобы сдержать наступление врага и оттеснить его с территории Северодонецка.
По словам Стрюка, в городе идут постоянные бои, которые сопровождаются артиллерийскими обстрелами.
"Ситуация достаточно напряженная, но есть надежда и есть уверенность наших вооруженных сил, что все удастся", - отметил глава ВГА.
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Ситуация в Северодонецке
Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.
На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.
В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.
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