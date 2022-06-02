Российские войска несут большие потери: Арестович о ситуации в Северодонецке

Арестович / УНИАН

Контрудары украинских сил обороны в Северодонецке не означают, что удастся отбить город у российских оккупантов.

"Сегодня утром силы обороны нанесли встречный удар в Северодонецке и сейчас идут бои. Мы контратакуем, отбили несколько улиц и взяли пленных. Наступление ведется так, что российские войска несут большие потери", - заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

По словам Арестовича, это не означает, что мы отобьем Северодонецк.

"Скорее всего, не отобьем. И это даже не значит, что русские его так или иначе не займут", - отметил он.

Также Арестович отметил, что сообщения о "сдаче" украинскими защитниками Северодонецка Луганской области были ловушкой для российских оккупантов.

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Ситуация в Северодонецке

Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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