В Северодонецке решается судьба Донбасса – Зеленский

Это очень жестокая битва, очень тяжелая, говорит президент.
Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе. Это очень жестокая и очень тяжелая битва.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Северодонецк по итогам и этих суток остается эпицентром противостояния на Донбассе.
"Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокая битва, очень тяжелая. Пожалуй, одна из самых тяжелых за эту войну. Я благодарен каждому и каждой, кто обороняется на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса", - сказал глава государства.
Ситуация в Северодонецке
Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.
На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.
В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.
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