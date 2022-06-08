В Северодонецке решается судьба Донбасса – Зеленский

Зеленский / Офис президента, Reuters

Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе. Это очень жестокая и очень тяжелая битва.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Северодонецк по итогам и этих суток остается эпицентром противостояния на Донбассе.

"Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокая битва, очень тяжелая. Пожалуй, одна из самых тяжелых за эту войну. Я благодарен каждому и каждой, кто обороняется на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса", - сказал глава государства.

Ситуация в Северодонецке

Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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