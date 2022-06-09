"В городе слышен грохот боев": ВСУ уже под Херсоном – Арестович

ВСУ уже под Херсоном – Арестович/ УНИАН, Офис президента

Вооруженные силы Украины уже находятся неподалеку от захваченного российскими захватчиками Херсона.

В городе уже слышен грохот боев. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Как отметил Арестович, украинские военные находятся в 20 километрах от областного центра Херсонщины.

При этом он добавил, что таких успехов защитникам Украины удается достичь несмотря на то, что к ВСУ еще не подъехала ни одна помощь Запада.

"У меня вопрос. Вы, гаврики кремлевские, какой... референдум, если украинские Вооруженные силы в 20 километрах от Херсона почти? Это создание виртуальной реальности. А как же иначе объяснять, что грохот боев уже в Херсоне слышно если бы по приближению? Какой референдум, извините, в этих условиях?..", – сказал Арестович.

Ранее разведка Великобритании сообщала, что ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине. Отмечалось, что среди успехов, которых уже удалось достичь на юго-западе области – возвращение контроля над восточным берегом реки Ингулец.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, Одессе не грозит высадка морского десанта России и захват сухопутными войсками противника. Вражеская группировка завязла на административной границе Николаевской и Херсонской областей, где его блокируют.

Смотрите онлайн новости Херсона:

Читайте также: