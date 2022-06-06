Оккупанты неожиданно покинули населенный пункт под Херсоном: Арестович назвал причину

Арестович / УНИАН и president.gov.ua

Россияне покинули село Благодатное, которое находится в 30 километрах от Херсона, для проведения перегруппировки.

"Сегодня российские войска покинули Благодатное. А оно очень близко к Херсону. Но это не паническое бегство, а маневр. Они усилили херсонское направление, правобережную группировку", - заявил советника главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, всех российских солдат перебросили с Благодатного на другой участок Херсонской области из-за наступления ВСУ.

"Мы там конкретно поднависли над ними, и им нужно реагировать", - подчеркнул Арестович.

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Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия в Херсонской области. Украинские военные в начале июня достигли успеха на северном направлении и освободили от российских оккупационных подразделений более 20 населенных пунктов. Руководитель ОВА Херсонщины Геннадий Лагута отметил, что ВСУ продвигаются на юг области.

Позже в Генштабе ВСУ рассказали, что войска России пытались восстановить потерянные позиции в направлении Сухого Ставка и Лозового. Противник понес серьезные потери и вынужден был отойти.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности 5 июня заявили, что силы обороны Украины постепенно оттесняют российских оккупантов в Херсонской области и работают над освобождением юга региона.

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