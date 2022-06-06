Гауляйтер Херсона грезит захватом РФ Николаева и Очакова – в Одессе резко ответили коллаборанту

Сальдо посоветовали придумать план по бегству возвращения Херсонщины в Украину / Коллаж УНИАН

Российский коллаборационист, так называемый "глава Херсонской военно-гражданской администрации" Владимир Сальдо выступил за оккупацию войсками РФ городов Николаев и Очаков с целью, дескать, "возобновления" судоходства в районе портов Херсонской области. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук посоветовал Сальдо думать не о захвате украинских территорий, а о месте, куда ему придется бежать после освобождение региона Украиной.

Как сообщает ТАСС, в понедельник, 6 июня, появилось заявление Сальдо, согласно которому "чиновник" потребовал захватить Очаков и Николаев, чтобы разблокировать морские порты в Херсонской области.

Читайте такжеВключение Херсонщины, Запорожья и Донбасса в состав РФ: у Путина открыто заявляют о "новых планах"В частности, он разразился словами о том, что выход из Днепро-Бугского лимана заблокирован Очаковым. Порт закрыт, а навигация по лиману опасна из-за минирования фарватера украинскими войсками, которые также приотопили несколько баржа в месте выхода из лимана в Черное море. Поэтому корабли не могут ни выходить, ни заходить как из Николаева, так и с оккупированного Херсона. Ситуация, дескать, может быть "исправлена" после того, как российские оккупанты захватят Николаев и Очаков.

"Судоходство начнется, скорее всего, когда освободят Николаев и непосредственно Очаков", - утверждает Сальдо.

В ответ спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук посоветовал коллаборанту думать не об оккупации украинских городов, а о поиске места, куда он будет бежать после того, как Украина освободит захваченный Херсон.

"Хотим посоветовать коллаборанту Сальдо начинать думать не о захвате новых городов, а о том, куда бежать из Херсона после деоккупации", - подчеркнул Братчук в своем Telegram-канале.

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Война в Херсонской области

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия в Херсонской области. Украинские военные в начале июня достигли успеха на северном направлении и освободили от российских оккупационных подразделений более 20 населенных пунктов. Руководитель ОВА Херсонщины Геннадий Лагута отметил, что ВСУ продвигаются на юг области.

Позже в Генштабе ВСУ рассказали, что войска России пытались восстановить потерянные позиции в направлении Сухого Ставка и Лозового. Противник понес серьезные потери и вынужден был отойти.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности 5 июня заявили, что силы обороны Украины постепенно оттесняют российских оккупантов в Херсонской области и работают над освобождением юга региона.

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