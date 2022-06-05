Рашистов выбивают с Херсонщины: ВСУ освобождают оккупированный юг

ВСУ продвинулись на юге Украины / Генштаб ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины постепенно оттесняют оккупационные войска Российской Федерации и освобождают захвачен юг нашей страны.

Об этом идет речь в материалах В Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

Там продемонстрировали, как украинские военные постепенно продвигаются вперед в направлении временно оккупированного Крыма.

"Как ВСУ продвинулись на юге за последнюю неделю. Не очень быстро, но шаг за шагом – возвращаем родную землю под контроль Украины!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Южнобугском направлении, в ожидании наступательных действий наших войск, в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец.

Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Потерпел значительные потери и отошел.

Читайте еще: