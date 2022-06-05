Рашистов выбивают с Херсонщины: ВСУ освобождают оккупированный юг

Украинские военные постепенно продвигаются вперед в направлении временно оккупированного Крыма.
Бойцы Вооруженных сил Украины постепенно оттесняют оккупационные войска Российской Федерации и освобождают захвачен юг нашей страны.
Об этом идет речь в материалах В Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.
Там продемонстрировали, как украинские военные постепенно продвигаются вперед в направлении временно оккупированного Крыма.
"Как ВСУ продвинулись на юге за последнюю неделю. Не очень быстро, но шаг за шагом – возвращаем родную землю под контроль Украины!", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Южнобугском направлении, в ожидании наступательных действий наших войск, в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец.
Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Потерпел значительные потери и отошел.
Читайте еще:
- ВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлону
- "Крокодил" уничтожен на Харьковщине: ВСУ сбили ударный вертолет РФ
- ВСУ выбивают оккупантов из-под Харькова: Гиркин закатил истерику из-за бегства рашистов