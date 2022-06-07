В Херсоне оккупанты в панике: возле "администрации" коллаборантов произошел взрыв

В Херсоне возле "администрации" коллаборантов произошел взрыв / Корреспондент, Скриншот

В оккупированном Херсоне произошел взрыв вблизи "администрации" коллаборантов. Сообщается о пострадавшем. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, взрыв произошел в кафе под названием "Ностальжи", которое расположено за Херсонским драмтеатром.

Как известно, в кафе были выбиты двери и разбиты окна. Коллаборанты впоследствии сообщили, что взрыв никоим образом не коснулся территории вблизи "администрации".

"Информация о взрыве напротив здания "военно-гражданской администрации" не соответствует действительности. Взрыв в кафе Херсона мог стать следствием закладки взрывного устройства, информация уточняется", - написали росСМИ.

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Напомним, украинские спецслужбы, военные и партизаны провели успешную специальную операцию в Мелитополе, которая была направлена на поражение доставки огнестрельного оружия и боеприпасов в город и на другие захваченные Россией территории.

Работа сопровождается колоссальными рисками для партизан, российские военные после каждой такой попытки проводят серьезные обыски. Но люди сопротивляются и готовы рисковать. Работа напрягает коллаборантов и оккупантов.

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