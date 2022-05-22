"Сдохнет в муках": в Энергодаре партизаны устроили мощный взрыв в подъезде "народного мэра"

В Энергодаре партизаны взорвали подъезд "народного мэра" Шевчика / Коллаж

В Энергодаре Запорожской области украинские партизаны храбро выступают против оккупационной власти и захвата города врагом. Они мастерски взорвали подъезд, в котором живет предатель и бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик, незаконно объявивший себя "народным мэром" города. Об этом рассказали местные жители, сообщает настоящий мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Как оказалось, взрыв произошел на ул. Курчатова, 38. Там партизаны подорвали дверь сразу после того, как в подъезд зашел Шевчик.

Местные жители сообщают, что после взрыва еще долго было слышно автоматные очереди.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что в подъезде произошел взрыв газа. Предатель Шевчик получил множественные осколочные ранения.

"Надеемся, что сдохнет в муках", - написал Геращенко.

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Напомним, на Запорожье партизаны помогли ВСУ уничтожить несколько артиллерийских систем и радиолокационные станции оккупантов. Военные РФ использовали такие станции для глушения связи и проведения разведки.

Недавно стало известно о том, что в Мелитополе Запорожской области украинцы подорвали рельсы перед поездом, в котором были оккупанты. Рельсы были заминированы недалеко от железнодорожного вокзала.

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