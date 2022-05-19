Рашисты в панике: партизаны устроили взрывы в Мелитополе, Арестович рассказал подробности

Партизаны продолжают действовать на оккупированном юге Украины.
Стали известны подробности мощных взрывов, которые прогремели в оккупированном РФ Мелитополе Запорожской области.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Канала 24 прокомментировал информацию о том, что в результате взрывов якобы был взорван бронепоезд оккупантов.
"Вынужден вас немного разочаровать. Рельсы таки взорвали, но перед поездом. Никакой оккупант по моей информации не погиб и поезд не пострадал. Но это не первый случай, когда наши партизаны действуют на оккупированном юге. И ведут свою деятельность очень удачно. Не обо всех их успехах можно сейчас рассказывать", - рассказал он.
Арестович добавил, что рельсы были заминированы недалеко от железнодорожного вокзала и подрыв повредил путь, а не сам поезд.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд российских оккупантов.
По данным издания, взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом. В результате взрыва повредилось железнодорожное полотно и техника.
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