Селяне отжали у рашистов Урал с дизелем: невероятная история партизан с Киевщины

Отжатый у рашистов грузовик / Скриншот

Во время временной оккупации Киевской области жители села Дымерка Светлана Костовецкая и Валентин Грищенко забрали у военных РФ для нужд местной больницы топливозаправщик с дизелем.

Как говорится в материале Сurrenttime, в результате 700 литров дизельного топлива пригодились для обеспечения больницы электроэнергией.

Светлана рассказала, что обнаружила бензовоз на трассе, у него было пробито колесо, однако машина была на ходу.

"Я залезла туда, там был ключ, я завела и поехала. Это был русский бензовоз с буквой V, у него было пробито колесо и прострелены двери. За машиной волочился шланг, которым они заправляли танки", – рассказала девушка.

Ей на помощь пришел сосед Валентин. По его словам, бензовоз оставили спрятанным на некоторое время, но местные пронюхали и начали сливать топливо, поэтому было принято решение отвезти его в больницу.

Российский бензовоз они привезли в больницу Дымера. Как рассказала работница медучреждения: "Приехал Валентин и кричит: "Ребята! Ребята, я привез солярку, куда выгружать?. И тут они из машины начали выгружать канистры, много топлива… около тонны".

Другая медработница поинтересовалась у него, где он взял топливо, на что мужчина ответил – "украл у русских".

Она также рассказала, что в тот период в больнице лежало очень много раненых украинских военных. Привезенного дизельного топлива хватило на неделю.

"Мы очень благодарны Грищенко Валентину, что он украл ее у россиян, что привез к нам, а не спрятал у себя в гараже", – поблагодарила она мужчину.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вышгородском районе Киевской области житель одного из поселков Виталий Оноприенко во время российской оккупации сумел угнать вражеский грузовик вместе с боекомплектом.

Читайте еще: