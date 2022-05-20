Селяне отжали у рашистов Урал с дизелем: невероятная история партизан с Киевщины

В результате 700 литров дизельного топлива пригодились для обеспечения больницы электроэнергией.
Во время временной оккупации Киевской области жители села Дымерка Светлана Костовецкая и Валентин Грищенко забрали у военных РФ для нужд местной больницы топливозаправщик с дизелем.
Как говорится в материале Сurrenttime, в результате 700 литров дизельного топлива пригодились для обеспечения больницы электроэнергией.
Светлана рассказала, что обнаружила бензовоз на трассе, у него было пробито колесо, однако машина была на ходу.
"Я залезла туда, там был ключ, я завела и поехала. Это был русский бензовоз с буквой V, у него было пробито колесо и прострелены двери. За машиной волочился шланг, которым они заправляли танки", – рассказала девушка.
Ей на помощь пришел сосед Валентин. По его словам, бензовоз оставили спрятанным на некоторое время, но местные пронюхали и начали сливать топливо, поэтому было принято решение отвезти его в больницу.
Российский бензовоз они привезли в больницу Дымера. Как рассказала работница медучреждения: "Приехал Валентин и кричит: "Ребята! Ребята, я привез солярку, куда выгружать?. И тут они из машины начали выгружать канистры, много топлива… около тонны".
Другая медработница поинтересовалась у него, где он взял топливо, на что мужчина ответил – "украл у русских".
Она также рассказала, что в тот период в больнице лежало очень много раненых украинских военных. Привезенного дизельного топлива хватило на неделю.
"Мы очень благодарны Грищенко Валентину, что он украл ее у россиян, что привез к нам, а не спрятал у себя в гараже", – поблагодарила она мужчину.
Напомним, ранее сообщалось, что в Вышгородском районе Киевской области житель одного из поселков Виталий Оноприенко во время российской оккупации сумел угнать вражеский грузовик вместе с боекомплектом.
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