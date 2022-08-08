322 человека в Ирпене, 458 в Буче: стало известно, скольких мирных жителей русские убили под Киевом

Стало известно, скольких мирных жителей русские убили под Киевом / коллаж УНИАН

Во время наступления русских оккупантов и захвата города Ирпень, что в Киевской области, агрессоры убили там 322 мирных жителя. А в Буче от рук путинских солдат погибли 458 мирных жителей. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на данные, которые озвучила заместитель мэра Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская.

По словам чиновницы, среди погибших дюжина детей. Большинство из них были расстреляны в автомобилях во время эвакуации из города.

Скорик-Шкаровская отметила, что 116 тел были найдены в братской могиле возле церкви имени Апостола Андрея Первозванного и всех святых. Еще пятьдесят – вообще не были похоронены. Чиновника говорит, что есть и трупы неидентифицированные. В пяти эпизодах нельзя установить даже пол людей, убитых оккупантами.

О преступлениях оккупантов в Ирпене рассказал директор местного кладбища, и депутат горсовета Петр Король, сообщает портал Bucha Live.

"В Ирпене с 24 февраля российскими оккупантами были убиты 322 гражданских лица. Это ужасные итоги агрессии русских при их неудачной попытке пройти в столицу Украины через Ирпень. Это та цена, которую заплатила наша громада во время битвы за Ирпень", – сказал он.

Геноцид украинцев в Буче

После освобождения Киевской области от оккупантов выплыли на поверхность зверства, которые российские захватчики совершали с мирными жителями в разных городах и селах.

Только в Буче на Киевщине орки убили сотни мирных жителей, многих пытали. Много тел погибших просто лежали на улицах города, пока населенный пункт не освободили. Часть тел оккупанты сбрасывали в братские могилы. Также были найдены тела женщин и детей с признаками изнасилования.

Позже украинские журналисты смогли идентифицировать и обнародовали имена части российских оккупантов, которые причастны к массовому убийству мирных украинцев в Буче. Среди военных преступников – морпехи из разбитой под Киевом 155-й бригады Тихоокеанского флота России.

При этом позже стало известно, что российских военных, устроивших геноцид украинцев в Буче, совершавших массовые убийства и пытки мирного населения, снова возвращают в Украину. Речь идет о 64-ю мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии РФ.

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