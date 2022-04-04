Массовое убийство в Буче: журналисты назвали имена орков-палачей

/ Фото Reuters

Украинские журналисты смогли идентифицировать часть российских оккупантов, которые причастны к массовому убийству мирных украинцев в Буче Киевской области.

Среди военных преступников – морпехи из разбитой под Киевом 155-й бригады Тихоокеанского флота России, говорится в расследовании slidstvo info.

По данным украинских военных, эта бригада совершала военные преступления и геноцид в районе Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

Имена оккупантов, причастных к геноциду в Буче:

Матрос Михаил Ткач, 20 лет родился в городе Владивосток, в 2017-м окончил школу. Когда его призвали в армию, он подписал контракт. Ткач сам признается, что совершает в Украине зверства. На странице в "ВКонтакте" он пишет украинцу: "Носи с собой пластиковый паспорт, чтобы я, когда двухсотых чистил, мог тебя узнать. Я на память еще одно ухо возьму".

Алексей Гаськов, 20 лет. Родился в Бурятии, окончил там школу, был призван в армию. Гаськов присоединился к бригаде морской пехоты, чем, похоже, очень гордился. В феврале он поехал убивать украинцев и обворовывать наши дома, пока его жена и отец ждали его дома.

Старший сержант Алексей Скулкин, 33 года. Служит уже 15 лет. У него есть жена и сын. В 2016 году сержант Скулкин ездил на войну в Сирию, где российская армия поддерживала преступный режим Башара Асада. Пока сержант Скулкин совершает преступления на территории Украины, его жена поменяла аватар на веселую картинку с российским триколором и указала статус: "жду Леху".

Старший матрос Александр Черепахин, 28 лет. После окончания школы пошел учиться в техникум на электросварщике. Затем поступил на службу в русскую армию. Он тоже ездил в Сирию убивать мирных людей. Теперь приехал в Украину. У 28-летнего Александра есть жена и четырехлетняя дочь.

20-летний Андрей Кильдишов. Родился в городе Находка Приморского края, там же учился в школе. Далее поступил в колледж, а затем – в русскую армию. Кильдишов – тиктокер, публикует видео с вечеринок и всевозможные глупые шутки. Мать молодого оккупанта, судя по ее соцсетям, работает в детском саду или в школе. Хвастает тирана Сталина с плакатами "спасибо деду за победу".

Матрос Денис Колдашов, 26 лет. Родился и вырос в Приморском крае, после школы учился в техникуме на автомеханике. Потом пошел в армию. В 2016-2017 годах воевал в Сирии на стороне режима Башара Асада. У матроса Колдашова есть жена и пятилетняя дочь. Пока мужчина убивает мирных украинцев, жена Александра ездит с подругами на шоппинг.

Старший прапорщик Максим Коновалов, 36 лет. Родился и вырос в Томской области, учился в училище на бухгалтера. Начиная с 2003 года, служит в российской оккупационной армии. Так же ездил в Сирию на войну. Имеет жену, дочь и сына.

Старший матрос Михаил Маметьев, 32 года. По образованию – тракторист. В 2010 году Михаил Маметьев поступил на службу в армию РФ. В соцсетях публикует фото из застолья и рыбалки. Как и большинство из подразделения, в 2016 году ездил на войну в Сирию. Имеет жену и малолетнюю дочь.

Читайте такжеПод Киевом "покрошили" тихоокеанских морпехов: в РФ признали потери

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Оккупанты также пытали и убивали украинских детей.

Читайте еще: