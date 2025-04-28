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Перемирие на 9 мая, реакция Украины и США: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
28 апреля 2025, 22:00
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Новости Украины 28 апреля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Перемирие на 9 мая, реакция Украины и США: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 28 апреля / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Трамп призвал Путина прекратить войну и подписать соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине.

Во время общения с журналистами, глава Белого дома заявил, что он хочет, чтобы Путин "подписал соглашение", пишет CNN.

видео дня

Трамп заявил, что Зеленский "готов уступить" Крым ради достижения мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский стал более заинтересованным в сделке по полезным ископаемым, а встреча с ним в Ватикане была "прекрасной".

Во время общения с журналистами Трамп положительно отозвался о своей встрече с Зеленским в Ватикане, и добавил, что следующие несколько дней покажут, был ли прогресс, пишет Sky news.

КНДР впервые подтвердила участие в войне против Украины и заявила о "победе"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально подтвердил, что вооруженные силы КНДР были направлены в Россию. Они участвуют в боевых действиях против Украины на территории Курской области. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на северокорейское государственное информагентство KCNA.

Брянск массированно атаковали БпЛА - пылает российский военный завод "Кремний ЭЛ"

В ночь на 28 апреля в российском Брянске прогремела серия мощных взрывов. Беспилотники атаковали завод микроэлектроники "Кремний ЭЛ". Об этом сообщают российские Telegram-каналы и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По словам местных жителей и российских пабликов, в городе зафиксировали не менее 10 взрывов, которые были слышны в разных районах. Основной целью беспилотников стал завод "Кремний ЭЛ", который специализируется на производстве микроэлектроники для военных нужд.

РФ изменила тактику на фронте: в ISW сказали, для чего оккупанты используют мотоциклы

Российские оккупационные войска пытаются компенсировать украинские технологические инновации и использование дронов на фронте, применяя во время наступлений по всей линии фронта мотоциклы и другие гражданские транспортные средства.

Хотя такая техника громкая и часто блокирует громкость украинских дронов, которые приближаются к оккупантам, однако она позволяет захватчикам повысить свою скорость и маневренность во время штурмов. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны(ISW).

Для кого был третий стул и "выгнал" ли Трамп Макрона: известны детали переговоров в Ватикане

В субботу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом в Риме, куда главы двух государств приехали на похороны Папы Римского Франциска.

"Путин издевается над Трампом и думает, что он его боится": сенатор США сделал заявление

Российский диктатор Владимир Путин нарушил каждое обещание, которое он дал президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Путин "издевается над президентом Трампа на каждом шагу". Об этом заявил сенатор Джон Кеннеди в эфире одного из телеканалов.

В работе "Эпицентра" произошел масштабный сбой: что говорят в компании

В понедельник, 28 апреля, в сети строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" произошел масштабный сбой. Пользователи сообщают о проблемах в работе касс и в мобильном приложении магазинов.

По словам пользователей, ни в одном из магазинов Киева невозможно осуществить покупку. Подобные жалобы поступают также из других городов Украины.

Когда потепление накроет Украину: синоптик назвала точную дату

Погода в Украине во вторник, 29 апреля, будет преимущественно сухой и солнечной, однако две области накроют дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, где в Украине в ночь на вторник еще будут сохраняться заморозки.

Прямые переговоры Украины и РФ: в Кремле сделали заявление

Кремль ожидает от Киева сигнала о готовности возобновить прямые переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона якобы готова к прямым переговорам с Украиной, передает ТАСС.

Украина потеряла истребитель Су-27 во время боевого задания

Утром 28 апреля во время выполнения боевого задания по авиационной поддержке войск и отражения атаки вражеских ударных беспилотников Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель Су-27. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.

Путин объявил новое "перемирие" в войне: как отреагировала Украина

Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы" (9 мая). Российские войска должны прекратить все боевые действия на несколько дней. Об этом пишет российское пропагандистское агенство ТАСС.

"Шахеды" атаковали Черкассы, горожан срочно призвали выключить газовые приборы: детали

Российские оккупанты в понедельник, 28 апреля, ударили дронами по Черкассам. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Он призвал горожан пока выключить все газовые приборы и не пользоваться газом.

"Может скакать напряжение": эксперт сказал, выдержат ли приборы переход на 230 В

С 1 июля Украина переходит на стандартное номинальное напряжение 230 В вместо 220 В. Летом, с повышением температуры и увеличением потребления электроэнергии, могут возникать проблемы с напряжением в электрических сетях. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Энергоблоки остановятся на ремонт: стало известно, будут ли выключать свет летом

Энергоблоки атомных и тепловых электростанций регулярно останавливают для проведения ремонтов. Есть утвержденный график ремонтов: ежегодно во время межотопительного периода обязательно проводится профилактика и плановое обслуживание.

В этом году исключений не будет - энергоблоки также будут останавливать для проведения ремонтных работ. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в интервью Главреду, как это будет влиять на ситуацию с энергоснабжением и могут ли летом снова выключать свет.

Россия выдвинула новые условия для мира: как реагирует Украина и чего ждать от Трампа

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин объявил новое перемирие в войне против Украины, которое будет длиться три дня в период празднования на территории России 9 мая. Однако, якобы миротворческие инициативы главы Кремля с треском разбиваются о заявления его подчиненных. В частности, глава МИД Сергей Лавров назвал официальные условия России для начала мирных переговоров и окончания войны против Украины, которые во многом противоречат плану президента США Трампа.

Главред собрал главное, что стоит знать о новых условиях России для окончания войны.

"Трамп разочарован": в Белом доме впервые отреагировали новое перемирие Путина

Президент США Дональд Трамп настаивает на постоянном прекращении огня для завершения войны России против Украины. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя решение российского диктатора и военного преступника Владимира Путина относительно трехдневного перемирия на период празднования 9 мая в России, передает Telegraph.

Россия готовится легитимизировать оккупацию территорий Украины - что придумал Кремль

Россия планирует очередную попытку легализовать оккупированные украинские территории путем привлечения их к выборам в Госдуму 2026 года. Речь идет о временно оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, на фоне требований Кремля о международном признании захваченных территорий частью РФ, российская Центральная избирательная комиссия уже сформировала там одномандатные избирательные округа.

"Россияне очень боятся потерять Крым": в ГУР рассказали о главной цели оккупантов

Российские оккупационные войска продолжают насыщать временно оккупированный Крымский полуостров войсками и техникой, боясь потерять его. Об этом в комментарии "Крым реалии" сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

Есть погибший и раненые: на Николаевщине мужчина бросил гранату в наряд полиции

В понедельник, 28 апреля, наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре в Николаевской области. Во время выполнения долга, нападавший бросил гранату в правоохранителей. Четверо полицейских получили ранения, один из них скончался от полученных травм. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

Будут ли в Украине отключения света из-за блэкаута в Европе

В Европе произошли масштабные отключения электроэнергии. Однако это не должно повлиять на Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники на энергетическом рынке Украины.

Несмотря на то, что Украина является частью европейской энергосистемы, ситуация в стране остается стабильной. Сейчас Украина практически не импортирует электроэнергию.

Заморозки начинают отступать: какие регионы будет заливать дождем

Погода в Украине 29 апреля в некоторых областях будет холодной. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 29 апреля в большинстве областей синоптики объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Температура воздуха может опуститься до -5 градусов. Объявлены I и II уровни опасности.

Когда РФ может снова массированно атаковать Украину: эксперт назвал точные даты

Несмотря на объявленное российским лидером "перемирие" с 8 по 11 мая, есть вероятность, что враг все равно может атаковать Украину в эти даты. Российский преступник любит праздники, поэтому обстрелы возможны как за несколько дней до 9 мая, так и после этой даты. Об этом заявил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире КИЕВ24.

Перемирие в честь 9 мая: у Зеленского отреагировали на критику Белого дома

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на критическое заявление Белого дома относительно анонсированного Россией временного перемирия на 3 дня в честь 9 мая. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram.

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