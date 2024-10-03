В работе Telegram произошел сбой: что известно и чем заменить мессенджер

Проблемы в работе мессенджера зафиксировали примерно в 14:00.

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Сбой в Telegram / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В мессенджере Telegram произошел сбой в четверг, 3 октября. Пользователи пожаловались на проблемы в работе сервиса. Об этом сообщает Downdetector.

Проблемы в работе мессенджера зафиксировали примерно в 14:00 (по киевскому времени).

Пользователи Telegram массово жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.

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Сбой в Telegram / фото: Downdetector

Также пользователи пожаловались на медленную работу приложения Telegram, а также сбои при подключении к сети.

Сбой в Telegram / фото: Downdetector

Чем можно заменить Telegram

Signal. Это мессенджер известен своим акцентом на конфиденциальность пользователей и считается одним из самых защищенных мессенджеров. Стоит отметить, что Signal может работать даже при крайне слабом мобильном покрытии.

Это мессенджер известен своим акцентом на конфиденциальность пользователей и считается одним из самых защищенных мессенджеров. Стоит отметить, что Signal может работать даже при крайне слабом мобильном покрытии. WhatsApp. Основное преимуществоWhatsApp в том, что этот мессенджер популярен во всем мире - в отличие от Telegram, основная аудитория которого сосредоточена в странах Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Индии.

Основное преимуществоWhatsApp в том, что этот мессенджер популярен во всем мире - в отличие от Telegram, основная аудитория которого сосредоточена в странах Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Индии. Viber. Этот мессенджер предлагает ряд инструментов для бизнеса и коммуникации, не хуже, чем у Telegram. Как и предыдущие варианты, этот мессенджер обеспечивает защиту всех частных чатов и звонков благодаря сквозному шифрованию.

Этот мессенджер предлагает ряд инструментов для бизнеса и коммуникации, не хуже, чем у Telegram. Как и предыдущие варианты, этот мессенджер обеспечивает защиту всех частных чатов и звонков благодаря сквозному шифрованию. Facebook Messenger. Он интегрирован с Facebook - и это удобно для людей, которые уже активно пользуются этой социальной сетью.

Что такое Telegram? Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".

Telegram - последние новости

Напомним, 8 июня, в работе мессенджера Telegram также произошел масштабный сбой. Тогда возникли проблемы с подключением к сети, из-за чего пользователи не могли отправлять сообщения.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что популярный мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины.

Кроме того, 28 апреля стало известно, что в Telegram были заблокированы чат-боты Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) и Министерства цифровой трансформации, которые использовали для сбора информации о военных действиях страны-агрессора РФ.

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